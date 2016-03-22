更新版 1-美国个股：美司法部称有第三方提供破解方案，或无需苹果协助解锁手机

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透3月22日 - 美国检察官周一表示，已有一“第三方”提供可能的方法，为圣贝纳迪诺枪击案中一名枪手使用的iPhone解锁，这一进展使得美国政府与苹果 之间受到高度关注的法律交锋可能骤然落幕。
加州Riverside联邦法官周一晚间同意政府提出的要求，将预定于周二进行的听证会延后。如此一来，检方就能尝试这项新发现的技术。司法部表示，将于4月5日向法庭报告最新进展。
美国政府在周一之前还坚称无法破解去年12月加州圣贝纳迪诺枪击案其中一名枪手Rizwan Farook所使用的iPhone，除非强迫苹果撰写一个能破解密码保护功能的新软件。
检方周一宣布，有一不知名的第三方已于周日提供可以进入手机的方法，此时距离听证会只剩两天，之前双方法庭文件的激烈交锋已持续数周。此番宣布引发许多科技界人士质疑，他们原先一直认为有其他方式能为该手机解锁。
“单纯从技术角度看，(美国)政府的辩词中最薄弱的一点是其宣称解密手机需要苹果的协助，”宾夕法尼亚大学教授、计算机安全专家Matt Blaze称。“科技界的许多人士一直对此表示怀疑，尤其考虑到政府拥有诸多资源。”
司法部发表的声明中表示，一直以来唯一关注的就是取得该手机的信息，并称即使在诉讼流程启动后，仍在持续探寻其他破解之道。司法部并未提供新技术的任何细节，但表示对该方法的有效性“审慎乐观”。
如果顺利破解，双方法庭上的对决可能就此告终。之前许多人预期这场法律交锋将持续至美国最高法院。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”