中国汇市：人民币早盘跌幅收窄成交放量，短期料维持偏强走势

* 人民币早盘跌幅收窄，成交放量

* 中间价连两日下跌

* 人民币随国际美元波动成市场共识

* 市场主动修复与中间价偏离度

* 人民币短期料维持偏强走势

路透上海3月22日 - 人民币兑美元即期 周二早盘跌幅收窄成交放量，中间价连两日下跌。交易员称，人民币跟随美元指数波动基本成为市场共识，因预期美联储6月前不会加息，美元料整体偏弱，人民币短期料维持偏强走势，维持6.43-6.50元大区间波动。

他们并指出，早盘市场交投活跃，市场价和中间价偏离度较之前略有扩大，但中间价定盘作用明显，走势有一定的自发稳定性，若市场价偏离中间价太多，资金会主动出击修复偏离度。

“这两天CNY跌了点，最近CNY跟美指走，波动也比前几天要大一些，当然如果在6.5上方，则还是偏看多人民币的，如果跌破6.5就是另一个说法了。”一外资行交易员称。

中国财政部副部长朱光耀周二表示，中国经济有稳固的基础，也会继续保持这样稳步的增长；他并称，“我可以负责任地说，中美之间没有汇率调整的秘密协议。”

中国总理李克强周一则再次强调，中国根据经济基本面和金融稳定的需要，使人民币汇率在合理区间双向浮动，在合理均衡水平上保持基本稳定，而不会通过主动使人民币贬值来刺激出口。

北京时间11:49，人民币兑美元 即期报6.4920元，上日收报6.4858元。今日人民币兑美元中间价 报6.4971元，上日中间价为6.4824元。人民币兑美元即期成交额 为103.87亿美元，上日半日为76亿美元。

全球汇市方面，美元周二保持坚挺，连续第二日反弹。此前两名美联储官员支持尽早升息。美元指数最新报95.460，进一步脱离上周五触及的五个月低点。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.657元, 上日尾盘为6.6385元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4924元, 上一交易日尾盘报6.4855元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4937；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。