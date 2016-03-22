中国汇市：人民币早盘跌幅收窄成交放量，短期料维持偏强走势

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
* 人民币早盘跌幅收窄，成交放量
* 中间价连两日下跌
* 人民币随国际美元波动成市场共识
* 市场主动修复与中间价偏离度
* 人民币短期料维持偏强走势
路透上海3月22日 - 人民币兑美元即期 周二早盘跌幅收窄成交放量，中间价连两日下跌。交易员称，人民币跟随美元指数波动基本成为市场共识，因预期美联储6月前不会加息，美元料整体偏弱，人民币短期料维持偏强走势，维持6.43-6.50元大区间波动。
他们并指出，早盘市场交投活跃，市场价和中间价偏离度较之前略有扩大，但中间价定盘作用明显，走势有一定的自发稳定性，若市场价偏离中间价太多，资金会主动出击修复偏离度。
“这两天CNY跌了点，最近CNY跟美指走，波动也比前几天要大一些，当然如果在6.5上方，则还是偏看多人民币的，如果跌破6.5就是另一个说法了。”一外资行交易员称。
中国财政部副部长朱光耀周二表示，中国经济有稳固的基础，也会继续保持这样稳步的增长；他并称，“我可以负责任地说，中美之间没有汇率调整的秘密协议。”
中国总理李克强周一则再次强调，中国根据经济基本面和金融稳定的需要，使人民币汇率在合理区间双向浮动，在合理均衡水平上保持基本稳定，而不会通过主动使人民币贬值来刺激出口。
北京时间11:49，人民币兑美元 即期报6.4920元，上日收报6.4858元。今日人民币兑美元中间价 报6.4971元，上日中间价为6.4824元。人民币兑美元即期成交额 为103.87亿美元，上日半日为76亿美元。
全球汇市方面，美元周二保持坚挺，连续第二日反弹。此前两名美联储官员支持尽早升息。美元指数最新报95.460，进一步脱离上周五触及的五个月低点。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.657元, 上日尾盘为6.6385元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4924元, 上一交易日尾盘报6.4855元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4937；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”