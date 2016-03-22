《汇市简讯》澳元/美元可能再度上探0.7600美元

马来西亚期市：棕榈油期货收涨，因出口需求强劲
马来西亚指标8月棕榈油期货收涨1%，报每吨2,662马币(618.64美元)；盘中稍早涨至2,681马币，为5月15日以来最高。
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* 澳元/美元重回盘中高点附近，因美元兑除日圆之外的亚洲货币承受巨大压力
* 今日波动幅度最大的美元兑亚币为美元/马币(林吉特)和美元兑韩元，跌幅分别为0.9%和0.4%
* 主要货币对大多企稳，但到伦敦盘初可能全部都会改变
* 宏观卖家在0.7600美元附近卖出，暂时抑制澳元/美元涨势
* 进入伦敦盘时澳元可能再度升向0.7625美元 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张荻)
马来西亚指标8月棕榈油期货收涨1%，报每吨2,662马币(618.64美元)；盘中稍早涨至2,681马币，为5月15日以来最高。
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
路透伦敦5月22日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在周一的讲话中称，伊拉克已根据石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国去年底达成的减产协议完成了本国的减产份额，但仍准备满足未来的石油需求增长。