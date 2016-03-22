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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 13:09 BJT

《汇市简讯》澳元/美元可能再度上探0.7600美元

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* 澳元/美元重回盘中高点附近，因美元兑除日圆之外的亚洲货币承受巨大压力

* 今日波动幅度最大的美元兑亚币为美元/马币(林吉特)和美元兑韩元，跌幅分别为0.9%和0.4%

* 主要货币对大多企稳，但到伦敦盘初可能全部都会改变

* 宏观卖家在0.7600美元附近卖出，暂时抑制澳元/美元涨势

* 进入伦敦盘时澳元可能再度升向0.7625美元 (完)

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