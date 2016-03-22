《汇市简讯》澳元/美元可能再度上探0.7600美元

国际油市：伊拉克称完成了OPEC减产协议中的份额，准备满足新需求

路透伦敦5月22日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在周一的讲话中称，伊拉克已根据石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国去年底达成的减产协议完成了本国的减产份额，但仍准备满足未来的石油需求增长。