版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 13:18 BJT

印尼经济：央行总裁预计下半年经济形势将会改善

路透雅加达3月22日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱周二表示，在民间投资增长的带动下，今年下半年印尼经济形势应该有所改善。

他还表示，上半年政府正在加大支出支撑经济增长，但预计下半年民间部门将走坚，因民间部门通常是顺周期的。

阿古斯-马托哇都朱还表示，印尼卢比汇率有“弹性”空间。

印尼去年经济成长率为4.8%，增速为为六年来最慢。(完)

(编译 王洋；审校 陈宗琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐