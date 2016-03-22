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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 14:06 BJT

新兴汇市：亚币力抗重燃的美联储升息预期，马币触及逾七个月高点

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 112.06 111.96 -0.09 +7.35 120.30

坡元 1.3571 1.3597 +0.19 +4.45 1.4175

台币 32.388 32.545 +0.48 +2.09 33.066

韩元 1152.25 1163.50 +0.98 +1.97 1174.95

泰铢 34.90 34.89 -0.03 +3.21 36.02

菲律宾披索 46.21 46.33 +0.26 +1.49 46.90

印尼卢比 13155.00 13130.00 -0.19 +4.79 13785.00

印度卢比 66.54 66.53 -0.02 -0.59 66.15

马币 4.0000 4.0575 +1.44 +7.25 4.2900

人民币 6.4890 6.4900 +0.02 +0.05 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪/戴素萍/刘秀红；审校 高琦/陈宗琦)

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