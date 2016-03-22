台湾股市：小幅收低短多气势仍在，短线难脱高档震荡整理格局

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透台北3月22日 - 台湾股市周二小幅收低，收敛早盘较大跌幅。分析师表示，美联储升息预期又起，令台股随亚洲股市回档，不过逢低承接买盘仍在，使得终场跌幅缩小。
台湾加权股价指数 收低0.31%,至8,785.68点，日低至8,713.24点，跌幅逾1%；今日成交初值 为862.36亿台币，上交易日修正后为836.02亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，就技术线型观察，台股已连续两日收下影线，显示多方防守意愿仍强；不过投资人追价意愿不足，短线料难脱高档震荡整理格局。
他认为，今日台股一度失守位在8,768点附近的五日线，随后又重新站上，短多气势仍在，明日指数应该会继续在8,693点年线上方至五日线间震荡整理。
统一投信基金经理朱文燕预期，台湾经济最坏情况已过，电子产业走出淡季预期在第二季逐步回补库存，惟美国升息议题仍有可能引发市场波动，因此第二季指数将会在7,600-9,000点区间震荡，下半年配合景气回升，台股有机会再度走高。
亚洲股市周二下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的强硬言论令货币政策前景蒙上阴霾。 本地时间14:00，MSCI亚太明晟指数 小升0.11%。(完)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”