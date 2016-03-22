台湾股市：小幅收低短多气势仍在，短线难脱高档震荡整理格局

路透台北3月22日 - 台湾股市周二小幅收低，收敛早盘较大跌幅。分析师表示，美联储升息预期又起，令台股随亚洲股市回档，不过逢低承接买盘仍在，使得终场跌幅缩小。

台湾加权股价指数 收低0.31%,至8,785.68点，日低至8,713.24点，跌幅逾1%；今日成交初值 为862.36亿台币，上交易日修正后为836.02亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，就技术线型观察，台股已连续两日收下影线，显示多方防守意愿仍强；不过投资人追价意愿不足，短线料难脱高档震荡整理格局。

他认为，今日台股一度失守位在8,768点附近的五日线，随后又重新站上，短多气势仍在，明日指数应该会继续在8,693点年线上方至五日线间震荡整理。

统一投信基金经理朱文燕预期，台湾经济最坏情况已过，电子产业走出淡季预期在第二季逐步回补库存，惟美国升息议题仍有可能引发市场波动，因此第二季指数将会在7,600-9,000点区间震荡，下半年配合景气回升，台股有机会再度走高。