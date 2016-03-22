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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 14:20 BJT

日本股市：日经指数收高1.9%创一周最高收位，美国升息预期推高美元

路透东京3月22日 - 日本日经指数周二飙升至一周高位，因两位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员支持尽早而非稍晚升息，推动美元兑日圆上扬。

日经指数 收高1.9%至17,048.55点，创3月15日以来最高收盘点位。

东证股价指数 涨1.9%至1,369.93点；JPX-日经400指数 涨1.8%至12,365.94点。(完)

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