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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 14:41 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元回软，等待欧元区PMI数据

0633 GMT

* 澳元/美元上涨0.49%，欧元/美元上升0.16%，欧元/日圆上涨0.31%，新西兰元/美元升0.13%

* 美元/人民币微跌0.03%，美元/离岸人民币微涨0.02%，美元/马币下跌1.45%，美元/韩元下滑0.83%

* 日股日经指数上涨1.94%，中国股市沪综指下滑0.12%，美国原油期货上涨0.41%，伦敦期铜下跌0.23%，美国十年期公债收益率报1.91%

* 澳洲央行总裁史蒂文斯表示，经济正在改善，但近期有关就业增长的迹象更为“模糊”

* 日本3月制造业活动萎缩，为近一年来首次，新出口订单锐降

* 欧洲开盘图：r.reuters.com/dec27t

(编译 高琦 审校 张若琪)

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