更正-国际油市：油价续涨，因美国原油库存下降

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透东京3月22日 - 油价周二亚洲盘上涨，延续昨日涨势，此前公布的数据显示美国原油库存自1月以来首次下降，此外大宗商品价格普遍上涨。
0630GMT，美国5月原油期货 上涨0.18美元，至每桶41.70美元。周一结算价上涨0.8%至41.52美元。
4月原油期货周一到期前结算价报每桶39.91美元。
布兰特原油期货 涨0.17美元至每桶41.71美元。周一涨0.8%。布兰特油价已较1月所及12年低位高出50%以上。
“石油及很多其他大宗商品已经进入暂停阶段，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner称。
“对原油而言涨幅已经相当可观。本质上许多涨幅都是前瞻性预期带动的，减产预期和美元走弱都有扶助。”
“我们当前的状态是，市场在等待从新消息中获得交投线索。”
交易员周一援引市场资讯公司Genscape的数据称，截至3月18日的一周，美国库欣原油库存减少570,574桶至6,905万桶。
石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一称，因为伊朗寻求增加出口，可以在晚些时候再加入其它产油国的冻产支撑油价计划。
OPEC成员国和非成员产油国将于4月17日在卡塔尔开会讨论冻产计划。
伊朗急切希望增加原油出口，并称在其市场份额恢复之前，不应该受到冻产协议的制约。
“原油等大宗商品的价格要进一步上涨，需要基本面继续改善，”澳新银行(ANZ)在一份研报中称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/刘秀红；审校 于春红/王洋)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”