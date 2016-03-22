更正-国际油市：油价续涨，因美国原油库存下降

路透东京3月22日 - 油价周二亚洲盘上涨，延续昨日涨势，此前公布的数据显示美国原油库存自1月以来首次下降，此外大宗商品价格普遍上涨。

0630GMT，美国5月原油期货 上涨0.18美元，至每桶41.70美元。周一结算价上涨0.8%至41.52美元。

4月原油期货周一到期前结算价报每桶39.91美元。

布兰特原油期货 涨0.17美元至每桶41.71美元。周一涨0.8%。布兰特油价已较1月所及12年低位高出50%以上。

“石油及很多其他大宗商品已经进入暂停阶段，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner称。

“对原油而言涨幅已经相当可观。本质上许多涨幅都是前瞻性预期带动的，减产预期和美元走弱都有扶助。”

“我们当前的状态是，市场在等待从新消息中获得交投线索。”

交易员周一援引市场资讯公司Genscape的数据称，截至3月18日的一周，美国库欣原油库存减少570,574桶至6,905万桶。

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一称，因为伊朗寻求增加出口，可以在晚些时候再加入其它产油国的冻产支撑油价计划。

OPEC成员国和非成员产油国将于4月17日在卡塔尔开会讨论冻产计划。

伊朗急切希望增加原油出口，并称在其市场份额恢复之前，不应该受到冻产协议的制约。

“原油等大宗商品的价格要进一步上涨，需要基本面继续改善，”澳新银行(ANZ)在一份研报中称。(完)

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