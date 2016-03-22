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市场报道 | 2016年 3月 22日 星期二 14:57 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.1219有稳固支撑

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* 3月10日的大规模下调令欧元/美元跌至厚重的日线图云区下方，形成多头讯号

* 我们依然在1.1235做多，期待欧元突破上周高点1.1342

* 在1.1219有稳固支撑，此处是3月反弹走势1.0822-1.1342的23.6%回档位

* 日线若收在1.1219下方，则会削弱整体技术格局

* 技术图：tmsnrt.rs/1XJasIh

(编译 高琦 审校　戴素萍)

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