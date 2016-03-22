《全球汇市》美联储升息预期重燃推升美元，澳央行总裁讲话提振澳元

澳元/美元 涨0.5%至0.7620美元，受澳洲央行史蒂文斯有关经济的乐观评论提 振。 史蒂文斯还说，澳元近期的涨势“有些操之过急” ，但市场对此没有反应 。 澳元近期涨势不错，兑美元在短短几周内上涨了近0.06美元，上周五触及八个半月高位 0.7681美元。 欧元/美元 1.1254 1.1239 +0.13 +3.63 1.0860 美元/日圆 112.03 111.93 +0.09 -6.87 120.30 欧元/日圆 126.11 125.83 +0.22 -3.34 130.47 美元/瑞郎 0.9695 0.9697 -0.02 -3.22 1.0018 英镑/美元 1.4393 1.4366 +0.19 -2.34 1.4738 美元/加元 1.3058 1.3100 -0.32 -5.64 1.3839 美元/离岸人民币 6.4878 6.4828 +0.08 -1.22 6.5680 澳元/美元 0.7617 0.7576 +0.54 +4.70 0.7275 新西兰元/美元 0.6760 0.6760 +0.00 -0.95 0.6825 欧元/瑞郎 1.0913 1.0901 +0.11 +0.25 1.0886 欧元/英镑 0.7816 0.7823 -0.09 +6.09 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.2507 9.2559 -0.06 +0.87 9.1705 美元/挪威克朗 8.4000 8.4170 -0.20 -4.98 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王丽鑫/高琦/刘秀红/白云; 审校 李春喜/张若琪/张荻/于春红)