《全球汇市》美联储升息预期重燃推升美元，澳央行总裁讲话提振澳元

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
澳元/美元 涨0.5%至0.7620美元，受澳洲央行史蒂文斯有关经济的乐观评论提 振。 史蒂文斯还说，澳元近期的涨势“有些操之过急” ，但市场对此没有反应 。 澳元近期涨势不错，兑美元在短短几周内上涨了近0.06美元，上周五触及八个半月高位 0.7681美元。 欧元/美元 1.1254 1.1239 +0.13 +3.63 1.0860 美元/日圆 112.03 111.93 +0.09 -6.87 120.30 欧元/日圆 126.11 125.83 +0.22 -3.34 130.47 美元/瑞郎 0.9695 0.9697 -0.02 -3.22 1.0018 英镑/美元 1.4393 1.4366 +0.19 -2.34 1.4738 美元/加元 1.3058 1.3100 -0.32 -5.64 1.3839 美元/离岸人民币 6.4878 6.4828 +0.08 -1.22 6.5680 澳元/美元 0.7617 0.7576 +0.54 +4.70 0.7275 新西兰元/美元 0.6760 0.6760 +0.00 -0.95 0.6825 欧元/瑞郎 1.0913 1.0901 +0.11 +0.25 1.0886 欧元/英镑 0.7816 0.7823 -0.09 +6.09 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.2507 9.2559 -0.06 +0.87 9.1705 美元/挪威克朗 8.4000 8.4170 -0.20 -4.98 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王丽鑫/高琦/刘秀红/白云; 审校 李春喜/张若琪/张荻/于春红)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”