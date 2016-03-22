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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 15:03 BJT

《全球汇市》美联储升息预期重燃推升美元，澳央行总裁讲话提振澳元

澳元/美元 涨0.5%至0.7620美元，受澳洲央行史蒂文斯有关经济的乐观评论提
振。
    
    史蒂文斯还说，澳元近期的涨势“有些操之过急” ，但市场对此没有反应
。
    
    澳元近期涨势不错，兑美元在短短几周内上涨了近0.06美元，上周五触及八个半月高位
0.7681美元。 
        
    欧元/美元            1.1254  1.1239  +0.13  +3.63  1.0860
    美元/日圆            112.03  111.93  +0.09  -6.87  120.30
    欧元/日圆         126.11  125.83  +0.22  -3.34  130.47
    美元/瑞郎            0.9695  0.9697  -0.02  -3.22  1.0018
    英镑/美元            1.4393  1.4366  +0.19  -2.34  1.4738
    美元/加元            1.3058  1.3100  -0.32  -5.64  1.3839
    美元/离岸人民币       6.4878  6.4828  +0.08  -1.22  6.5680
    澳元/美元            0.7617  0.7576  +0.54  +4.70  0.7275
    新西兰元/美元        0.6760  0.6760  +0.00  -0.95  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0913  1.0901  +0.11  +0.25  1.0886
    欧元/英镑         0.7816  0.7823  -0.09  +6.09  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2507  9.2559  -0.06  +0.87  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4000  8.4170  -0.20  -4.98  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王丽鑫/高琦/刘秀红/白云; 审校 李春喜/张若琪/张荻/于春红)

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