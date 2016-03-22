背景资料： 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，美国可能最早4月就升息，这是决策 者有信心让美国货币政策与其它主要经济体背道而驰的又一信号。洛克哈特称，联储在 上周政策会议上决定维持利率不变，更多是为了确保最近的全球金融市场动荡已经平息 ，他对这一“耐心”之举表示支持。但考虑到美国经济持续增长，“数据表明，美国经 济有足够的动能支持联储在未来某次会议上再度加息，可能最快在4月底会议上。” 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔示，美国未来几年通胀可能加速，且迈向美联 储2%的通胀目标，指出物价升速存在上行风险。美联储维持利率在纪录低位，部分是为 了推动物价加速上涨。拉克尔表示，在油价触底反弹后，美国通胀将会大幅回升。 澳洲央行总裁史蒂文斯表示，本国经济正在改善，金融体系稳健，不过他表示近期 有关就业增长的迹象更为“模糊”。史蒂文斯未对进一步降息的短期前景做评论，但指 出一旦全球面临另一次金融危机，则存在货币和财政宽松空间。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.25% 2016年3月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率6.75% 2016年3月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.00% 2016年3月10日降5基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.50% 2016年3月17日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率7.0% 2016年3月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 李春喜; 审校 高琦)