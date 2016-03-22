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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 15:15 BJT

《汇市简讯》美元/日圆的反弹走势可能失去动能

0707 GMT

* 美元/日圆继续自上周触及的2016年低点110.67上涨

* 但这波反弹可能失去动能

* 基准线和转换线负向关联，强化了空头格局

* 在111.49做空，以待美元跌向110.05日圆，下方是关键心理水准110.00

* 在112.56有顽固阻力，此处是114.45-110.67跌势的50%回档位

* 技术图：tmsnrt.rs/1XJbX9f

(编译 高琦 审校 王洋)

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