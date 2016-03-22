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市场报道 | 2016年 3月 22日 星期二 15:24 BJT

《汇市简讯》欧元/美元今日料限于1.12-1.13之间

0711 GMT

* 欧元/美元亚洲时段介于1.1230-60

* 走势迟缓令多头部分结清仓位。关注欧元区采购经理人指数(PMI)数据

* 多头技术面未变。3月10/11日低点1.1218/10未遭遇挑战

* 下方的200小时移动均线切入位1.1181是关键

* 需要站上小时图一目均衡云区切入位1.1280，才能重振多头士气

* 卖单据传在1.1330-40，更多的集中在1.1360-80，1.1377是2月高点

(编译 高琦 审校 张明钧)

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