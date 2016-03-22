表格：外资在韩国股市买超1,403亿韩元，连续第九日买超

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透首尔3月22日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0727GMT，外资在韩国股市买超1,4 03亿韩元，连续九个交易日买超，期间累计买超2.329万亿韩元(20.2亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 3月22日 140.3 -94.5 -113.4 ^3月21日 134.5 -313.0 103.5 3月18日 277.4 -342.9 29.7 3月17日 734.6 -145.5 -268.5 3月16日 98.4 -90.8 -45.9 3月15日 62.5 -131.4 9.5 3月14日 82.9 -245.0 135.2 3月11日 147.7 -150.1 -56.8 3月10日 651.0 -582.0 -121.9 3月 9日 -18.3 -26.0 -4.6 3月 8日 -95.7 -61.3 106.0 3月 7日 201.6 -198.8 -53.6 3月 4日 162.0 -132.1 -45.5 3月 3日 496.5 -235.5 -314.8 3月 2日 377.8 -15.4 -411.0 ---------------------------------------------------- 本月以来 3,453.1 -2,764.2 -1,052.2 ---------------------------------------------------- 今年以来 787.3 1,836.1 -1,739.4 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”