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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 15:52 BJT

更正-路透基点：永丰余开曼从九家银行筹得1.5亿美元再融资贷款--TRLPC

(更正：因英文有误，内文第四段更改承贷行所获头衔)

路透香港3月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，总部位于香港的永丰余英属开曼群岛公司已从九家银行通过五年期循环贷筹得1.5亿美元。

台湾银行、第一商业银行、台湾工业银行、兆丰国际商业银行和台北富邦银行为牵头行兼簿记行。其中台湾银行担任额度代理行。

贷款利率较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码130个基点。如果台北银行间拆息利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，将由借款人支付超出的部分。

银行受邀以两个层次参贷：承贷1,251-1,875万美元获联合安排行头衔，前端费15个基点；承贷750-1,250万美元获经理行头衔，费用6个基点。

借款人的台湾母公司永丰余工业用纸股份有限公司作为担保人。这笔贷款预计于3月30日举行签约。

资金将用于为2012年的1.5亿美元五年期贷款提供再融资，并作为营运资本使用。2012年的贷款由台湾银行牵头，分为两部分：A部分1亿美元定期贷款和B部分5,000万美元循环信贷。两部分贷款的利率均较Libor加码120个基点。(完) (编译 刘秀红; 审校 李春喜)

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