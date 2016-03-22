《中国新债预测》三年续发国债预测均值2.28%，配置需求料提供支撑

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
* 招标品种：财政部三年期续发国债
* 招标金额：200亿元
* 招标时间: 10:35-11:35
* 受访人数: 7位(银行、券商、保险)
* 预测区间：2.24%-2.32%
* 预测均值: 2.28%(按各家机构预测值平均)
路透上海3月22日 - 中国财政部周三将招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，午后资金面偏紧格局有所改善，同时尽管近期现券二级情绪一般，但一级市场配置力量仍有效支撑需求，料明日三年国债结果将低于二级市场，预测均值为2.28%。
“下午资金松了，国债期货带着现券收益率也下了一点，明天国债需求应该不错吧，”上海一银行交易员表示，上午的国开新债整体也还算可以。
国开行上午招标发行的的一至七年四期债，中标收益率分别为2.2390%、2.6644%、2.9111%和3.2342%，此前预测均值为2.22%、2.66%、2.93%和3.24%。投标倍数3.35倍、3.39倍、4.13倍和3.85倍。
“机构有资产配置压力，尽管这几天资金偏紧，一级市场需求还是可以的，”华南一券商交易员说。
中债国债到期收益率曲线 显示，三年期国债最新收益率报在2.3563%。
明日招标的新债为今年第三期 三年期品种的第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。1月28日开始计息，票面利率2.55%，按年付息；招标结束至3月24日进行分销；3月28日起合并上市交易。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”