重温稿-《中国新债预测》三年续发国债预测均值2.28%，配置需求料提供支撑

* 招标品种：财政部三年期续发国债

* 招标金额：200亿元

* 招标时间: 10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商、保险)

* 预测区间：2.24%-2.32%

* 预测均值: 2.28%(按各家机构预测值平均)

路透上海3月22日 - 中国财政部周三将招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，午后资金面偏紧格局有所改善，同时尽管近期现券二级情绪一般，但一级市场配置力量仍有效支撑需求，料明日三年国债结果将低于二级市场，预测均值为2.28%。

“下午资金松了，国债期货带着现券收益率也下了一点，明天国债需求应该不错吧，”上海一银行交易员表示，上午的国开新债整体也还算可以。

国开行上午招标发行的的一至七年四期债，中标收益率分别为2.2390%、2.6644%、2.9111%和3.2342%，此前预测均值为2.22%、2.66%、2.93%和3.24%。投标倍数3.35倍、3.39倍、4.13倍和3.85倍。

“机构有资产配置压力，尽管这几天资金偏紧，一级市场需求还是可以的，”华南一券商交易员说。

中债国债到期收益率曲线 显示，三年期国债最新收益率报在2.3563%。

明日招标的新债为今年第三期 三年期品种的第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。