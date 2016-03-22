《路透晚报》--3月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国外管局：资金跨境流出压力明显缓解，托宾税工具正在研发

中国国家外管局综合司和政策法规司司长王允贵称，近期外汇跨境流出的压力明显缓解，2月跨境资金净流出较1月减少45%。未来跨境资金流动趋势趋稳，而托宾税是正在研发的工具之一。

--人民币汇率：中美之间没有汇率调整的秘密协议--中国副财长

中国财政部副部长朱光耀表示，中国经济有稳固的基础，也会继续保持这样稳步的增长；他并称，“我可以负责任地说，中美之间没有汇率调整的秘密协议。”

--中国房地产：确保今年棚改进度不低于去年，落实棚改信贷支持政策--副总理

中国国务院副总理张高丽在全国棚户区改造电视电话会议上强调，今年棚改600万套任务重、难度大，要早安排早开工早见效，确保今年棚改进度不低于去年。

--《市场观察》中国央行SWAP操作猜想

中国金融市场3月以来汇率、股票及流动性走势主动性明显增强，不仅人民币兑美元汇率强势持稳，股市反弹，银行间本币市场的流动性管理如MLF操作，上周也出现了较为少见的询而未做，一改开年来市场黑云压阵的局面，叠加美元走弱背景下的全球大宗商品反弹，金融市场利好不断。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行800亿元七天逆回购，单日净投放600亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行800亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净投放600亿元。

--中国货币市场：大行供给稍增但资金未实质改善，缴税及季末致预期偏谨慎

中国银行间市场周二主要回购利率除七天外，隔夜及14天品种均小 幅上涨。交易员称，虽然大行今日资金供给稍增，但流动性偏紧势头实质缓解有限，同时央 行逆回购投放较上日减少，叠加季末临近，机构预期难过度乐观，谨慎心态渐升温。

--中国债市动态：消息淡静现券窄幅波动，配置需求支撑新债多符合预期

中国银行间市场资金稍缓，没有更多消息刺激的现券仅窄幅波动，10年国开债收益率涨约1个基点(bp)；与偏弱的二级相比，机构一级配置需求尚可，国开行增发债招标结果多数符合预期。

--《中国新债预测》三年续发国债预测均值2.28%，配置需求料提供支撑

中国财政部将招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，午后资金面偏紧格局有所改善，同时尽管近期现券二级情绪一般，但一级市场配置力量仍有效支撑需求，料明日三年国债结果将低于二级市场，预测均值为2.28%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘跌幅收窄成交放量，短期料维持偏强走势

人民币兑美元即期早盘跌幅收窄成交放量，中间价连两日下跌。交易员称，人民币跟随美元指数波动基本成为市场共识，因预期美联储6月前不会加息，美元料整体偏弱，人民币短期料维持偏强走势，维持6.43-6.50元大区间波动。

--中国金融：人民币汇率要在合理区间双向浮动，不会主动贬值--总理

中国国务院总理李克强表示，中国根据经济基本面和金融稳定的需要，使人民币汇率在合理区间双向浮动，在合理均衡水平上保持基本稳定，而不会通过主动使人民币贬值来刺激出口。

--离岸人民币：1月跨境人民币指数环比下跌，人民币结算量亦降--中行

按市值计中国第四大银行--中国银行发布报告称，1月跨境人民币指数（CRI）为249点，较上月下降27点，同比上升14点；当月人民币在经常项目、直接投资项下结算量环比亦下降。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌结束连七日涨势，短线获利回吐压力加大

中国股市沪综指收跌，结束连七日涨势。分析师指出，连续多日上涨后短线获利回吐压力加大，今日大盘低开后展开震荡，板块轮动效应明显，权重股走势相对疲弱；同时3,000-3,200点为前期密集成交区，大盘突破此区域前需通过盘中震荡整理方式积蓄力量。

--中欧贸易：中国商务部对欧盟加大钢铁贸易保护表示关注，主张对话磋商

欧盟宣布将对进口钢铁产品进一步采取贸易救济措施和优先进口监管措施后，中国商务部称，对于欧委会提议取消“低税率原则”，加大贸易保护的程度表示关注，特别是要修改“目标利润”的确定方法，很容易在欧盟产业未收到损害的条件下，人为地判定出损害。

--中国个股：博元投资因重大信息披露违法被终止上市，为中国股市首家

中国上海证券交易所宣布，珠海市博元投资股份有限公司股票自3月29日起进入退市整理期交易。*ST博元是证监会2014年《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》实施后，证券市场首家因触及重大信息披露违法情形被终止上市的公司。

--美国个股：阿里巴巴年交易额突破3万亿元人民币，但增速放缓