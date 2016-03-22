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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 16:36 BJT

台湾汇市：台币收盘随亚币小升，关注比利时爆炸案是否降低风险胃纳

* 午后韩元走强，外资略汇入推升台币
    * 关注比利时爆炸案进展
    * 台币区间暂短期看32.350-32.500

    路透台北3月22日 - 台币兑美元 周二收盘小升。汇银人士表示，台币上午交易
平稳，但午后因韩元 走强令台币趋升，惟比利时爆炸案使市场气氛稍微紧张，无
本金交割远汇市场 美元/台币换汇点折价转小。
    
    汇银人士说，下午外商银的美元卖压还不少，推升台币走势。不少交易商接到了央行的
〞提醒〞电话，关切美元卖单要早点挂出，但多数交易员则认为是正常的作业程序。也有不
少汇银人士认为，基于央行日前提及〞降息可驱赶热钱〞，不排除央行降息幅度可能超过半
码、达到一码。
    
    〞下午有外商银K(美元)得蛮凶的，但比利时爆炸有让NDF美元起来一点，〞一位小型商
银交易员说。他们提及，若是稍晚开盘的欧股、美股甚至受到爆炸案的影响而走跌，则国际
美元可能受惠避险买盘进场而走强。
    
    周二稍早在布鲁塞尔机场听闻两起爆炸，比利时媒体称有多人受伤。 日圆
兑美元 涨幅则扩大，因布鲁塞尔发生爆炸案。 
    
    他们也说，无本金交割远汇市场中，美元/台币的换汇点折价今日略见缩减，看空美元
气势稍减。目前一个月美元/台币远汇 报32.362/32.432，上日收在32.305。
    
    一外商银行交易员则表示，美元走势近期相当疲弱，但也已走了一段，未来可观察是以
盘代跌、还是进行反弹。
      
    韩元兑美元 收报1,153.6，上日收在1,163.5；台股加权指数 则跌0.3
1%。外资及陆资在台股买超36.63亿台币，连18个交易日买超共计1,477.91亿台币。      
    
    路透调查显示，逾九成金融机构估台湾央行3月降息半码，刺激景气复苏。 
交易员并预估，周四央行的理监事会议决议公布之前，台币实质交易料在32.350-32.500之
间。
    
    台币今日主要交易区间在32.350-32.492，上日在32.400-32.480。
         
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.525     32.545   32.350-32.525   32.498     9.29    7.16
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.523     32.542   32.350-32.523   32.480     3.08    2.42
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N       最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                        
                                            
 美元/台币一个月期        -0.070/-0.050         -0.080/-0.060
 美元/台币六个月期        -0.110/-0.070         -0.130/-0.090
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 高洁如; 审校 黄凯)

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