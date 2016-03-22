台湾汇市：台币收盘随亚币小升，关注比利时爆炸案是否降低风险胃纳

* 午后韩元走强，外资略汇入推升台币 * 关注比利时爆炸案进展 * 台币区间暂短期看32.350-32.500 路透台北3月22日 - 台币兑美元 周二收盘小升。汇银人士表示，台币上午交易 平稳，但午后因韩元 走强令台币趋升，惟比利时爆炸案使市场气氛稍微紧张，无 本金交割远汇市场 美元/台币换汇点折价转小。 汇银人士说，下午外商银的美元卖压还不少，推升台币走势。不少交易商接到了央行的 〞提醒〞电话，关切美元卖单要早点挂出，但多数交易员则认为是正常的作业程序。也有不 少汇银人士认为，基于央行日前提及〞降息可驱赶热钱〞，不排除央行降息幅度可能超过半 码、达到一码。 〞下午有外商银K(美元)得蛮凶的，但比利时爆炸有让NDF美元起来一点，〞一位小型商 银交易员说。他们提及，若是稍晚开盘的欧股、美股甚至受到爆炸案的影响而走跌，则国际 美元可能受惠避险买盘进场而走强。 周二稍早在布鲁塞尔机场听闻两起爆炸，比利时媒体称有多人受伤。 日圆 兑美元 涨幅则扩大，因布鲁塞尔发生爆炸案。 他们也说，无本金交割远汇市场中，美元/台币的换汇点折价今日略见缩减，看空美元 气势稍减。目前一个月美元/台币远汇 报32.362/32.432，上日收在32.305。 一外商银行交易员则表示，美元走势近期相当疲弱，但也已走了一段，未来可观察是以 盘代跌、还是进行反弹。 韩元兑美元 收报1,153.6，上日收在1,163.5；台股加权指数 则跌0.3 1%。外资及陆资在台股买超36.63亿台币，连18个交易日买超共计1,477.91亿台币。 路透调查显示，逾九成金融机构估台湾央行3月降息半码，刺激景气复苏。 交易员并预估，周四央行的理监事会议决议公布之前，台币实质交易料在32.350-32.500之 间。 台币今日主要交易区间在32.350-32.492，上日在32.400-32.480。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.525 32.545 32.350-32.525 32.498 9.29 7.16 司 元太外汇经纪公 32.523 32.542 32.350-32.523 32.480 3.08 2.42 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.070/-0.050 -0.080/-0.060 美元/台币六个月期 -0.110/-0.070 -0.130/-0.090 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 黄凯)