《全球汇市》日圆和瑞郎触及日高，布鲁塞尔机场爆炸刺激避险买盘

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
虽然最新的表态令美元多头受到鼓舞，但联邦基金利率期货<0#FF:>反应平平，因为在美国芝加哥联储银行总裁埃文斯等偏鸽派的美联储官员发表讲话前，一些投资者保持观望。
“有人曾认为美元会跌至110日圆以下，现在他们不得不回补空头，，”Resona银行市场交易部门高级客户经理Masatoshi Omata称。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1190 1.1239 -0.44 +3.04 1.0860
美元/日圆 111.44 111.93 -0.44 -7.36 120.30
欧元/日圆 124.69 125.83 -0.91 -4.43 130.47
美元/瑞郎 0.9724 0.9697 +0.28 -2.93 1.0018
英镑/美元 1.4266 1.4366 -0.70 -3.20 1.4738
美元/加元 1.3114 1.3100 +0.11 -5.24 1.3839
美元/离岸人民币 6.4945 6.4828 +0.18 -1.12 6.5680
澳元/美元 0.7570 0.7576 -0.08 +4.05 0.7275
新西兰元/美元 0.6735 0.6760 -0.37 -1.32 0.6825
欧元/瑞郎 1.0884 1.0901 -0.16 -0.02 1.0886
欧元/英镑 0.7846 0.7823 +0.29 +6.50 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2649 9.2559 +0.10 +1.03 9.1705
美元/挪威克朗 8.4555 8.4170 +0.46 -4.35 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/王洋/张荻/刘秀红；审校 王丽鑫/张明钧/高琦)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”