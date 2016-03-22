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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 16:39 BJT

《全球汇市》日圆和瑞郎触及日高，布鲁塞尔机场爆炸刺激避险买盘

虽然最新的表态令美元多头受到鼓舞，但联邦基金利率期货<0#FF:>反应平平，因为在美国芝加哥联储银行总裁埃文斯等偏鸽派的美联储官员发表讲话前，一些投资者保持观望。

“有人曾认为美元会跌至110日圆以下，现在他们不得不回补空头，，”Resona银行市场交易部门高级客户经理Masatoshi Omata称。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1190 1.1239 -0.44 +3.04 1.0860

美元/日圆 111.44 111.93 -0.44 -7.36 120.30

欧元/日圆 124.69 125.83 -0.91 -4.43 130.47

美元/瑞郎 0.9724 0.9697 +0.28 -2.93 1.0018

英镑/美元 1.4266 1.4366 -0.70 -3.20 1.4738

美元/加元 1.3114 1.3100 +0.11 -5.24 1.3839

美元/离岸人民币 6.4945 6.4828 +0.18 -1.12 6.5680

澳元/美元 0.7570 0.7576 -0.08 +4.05 0.7275

新西兰元/美元 0.6735 0.6760 -0.37 -1.32 0.6825

欧元/瑞郎 1.0884 1.0901 -0.16 -0.02 1.0886

欧元/英镑 0.7846 0.7823 +0.29 +6.50 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2649 9.2559 +0.10 +1.03 9.1705

美元/挪威克朗 8.4555 8.4170 +0.46 -4.35 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/王洋/张荻/刘秀红；审校 王丽鑫/张明钧/高琦)

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