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货币新闻 | 2016年 3月 22日 星期二 16:45 BJT

突发事件：布鲁塞尔机场爆炸事件中至多有10人死亡--媒体

路透布鲁塞尔3月22日 - 比利时公共广播机构RTBF援引距离爆炸最近医院的消息人士报导称，在周二布鲁塞尔机场爆炸案中，已至多有10人死亡。此次事件中的伤亡人员被送往该医院。

RTBF称，还有30人受伤，已被送到该医院。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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