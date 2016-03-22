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市场报道 | 2016年 3月 22日 星期二 16:54 BJT

全球贵金属：3月21日SPDR黄金持仓增0.33%，iShares白银持仓增0.55%

路透3月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五增加0
.33%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓增加0.55%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期       变动      增减
    SPDR     26,417,207.0   3月21日    26,331,177.3    3月18日     0.33%   5,764,430.3
    iShares 330,342,338.8   3月21日   328,533,964.4    3月18日     0.55%  12,407,431.9(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王颖；审校 李春喜)

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