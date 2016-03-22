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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 16:53 BJT

台湾金融：金管会核准台湾巴克莱资本证券申请解散，将于4月22日终止营业

路透台北3月22日 - 台湾金融监督管理委员会周二宣布核准巴克莱 集团在台设立的巴克莱资本证券申请解散及终止营业。并订定终止营业日为4月22日。

金管会新闻稿并表示，巴克莱证券因巴克莱集团全球经营策略重整，将着重于欧洲及美国等主要业务，并大幅缩减亚洲业务，故申请解散。

根据金管会资料显示，2015年巴克莱证券的经纪业务市占率为0.43%，于17家外资证券商中排名第13名。

根据内部备忘录，巴克莱今年初已展开新一波全球投行业务裁员行动，至此巴克莱将完全退出亚洲现货股票业务，巴克莱新执行长Jes Staley挥起大斧开铡希望能降低成本并提振回报率。 (完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)

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