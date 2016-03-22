台湾金融：金管会核准台湾巴克莱资本证券申请解散，将于4月22日终止营业

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透台北3月22日 - 台湾金融监督管理委员会周二宣布核准巴克莱 集团在台设立的巴克莱资本证券申请解散及终止营业。并订定终止营业日为4月22日。
金管会新闻稿并表示，巴克莱证券因巴克莱集团全球经营策略重整，将着重于欧洲及美国等主要业务，并大幅缩减亚洲业务，故申请解散。
根据金管会资料显示，2015年巴克莱证券的经纪业务市占率为0.43%，于17家外资证券商中排名第13名。
根据内部备忘录，巴克莱今年初已展开新一波全球投行业务裁员行动，至此巴克莱将完全退出亚洲现货股票业务，巴克莱新执行长Jes Staley挥起大斧开铡希望能降低成本并提振回报率。 (完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”