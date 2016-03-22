《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月22日

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
3月22日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:49时,1美元=6.4934人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元 B股股价( A/B股比 ) 美元) 价 仪电电子 11.07 0.891 1.91 市北高新 29.42 1.32 3.43 大众交通 12.5 1.258 1.53 永生投资 14.61 1.75 1.29 老凤祥 41.92 3.879 1.66 S中纺机 19.09 0.738 3.98 鼎立股份 7.32 0.684 1.65 氯碱化工 13.25 0.79 2.58 双钱股份 22.64 1.253 2.78 海立股份 11.82 0.84 2.17 浦东金桥 17.8 1.676 1.64 外高桥 19.37 1.955 1.53 ST联华 11.74 1.224 1.48 锦江投资 39.28 2.149 2.82 中路股份 39.11 3 2.01 金山开发 15.68 0.918 2.63 海欣股份 12.84 0.78 2.54 耀皮玻璃 6.55 0.666 1.51 大江股份 9.62 0.645 2.30 上柴股份 12.39 0.861 2.22 丹化科技 6.5 0.612 1.64 上海三毛 20.11 1.624 1.91 友谊股份 14.52 1.683 1.33 上工申贝 13.71 1.076 1.96 上海机电 22.13 2.458 1.39 宝信软件 40.9 3.583 1.76 上海物贸 12.81 0.967 2.04 自仪股份 15.42 1.474 1.61 上海普天 50.08 1.932 3.99 陆家嘴 38.61 3.336 1.78 华新水泥 8.2 0.728 1.73 锦江股份 44.08 3.095 2.19 鄂尔多斯 7.89 0.91 1.34 华电能源 5.48 0.519 1.63 SST天海 6.11 0.528 1.78 大名城 7.45 0.89 1.29 东方通信 8.4 0.765 1.69 黄山旅游 23.26 1.927 1.86 开开实业 15.78 1.267 1.92 海南航空 3.21 0.652 0.76 ST轻骑 5.59 0.539 1.60 振华重工 4.61 0.514 1.38 锦州港 4.34 0.558 1.20 九龙山 6.44 0.662 1.50 凌云股份 12.86 1.46 1.36 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”