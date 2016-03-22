《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月22日

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
3月22日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:52时,1港元=0.83752 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价 A/B股比 元) (港元) 价 深物业 14.75 7.61 2.31 南玻 10.84 6.31 2.05 深康佳 5.10 3.04 2.00 ST中华 12.39 6.04 2.45 ST中冠 44.24 19.50 2.71 深深宝 19.10 8.81 2.59 深华发 24.86 8.78 3.38 深赤湾 17.60 13.72 1.53 特力 68.18 24.88 3.27 飞亚达 12.81 8.20 1.87 一致药业 66.15 39.82 1.98 深深房 12.07 6.32 2.28 ST盛润 7.56 6.20 1.46 深南电 10.35 4.57 2.70 深纺织 12.20 7.40 1.97 方大集团 12.58 6.26 2.40 深国商 28.69 11.33 3.02 深赛格 12.84 5.68 2.70 宝石 7.78 5.21 1.78 小天鹅 24.60 19.70 1.49 粤高速 5.27 4.01 1.57 晨鸣纸业 8.02 5.59 1.71 ST珠江 8.90 6.10 1.74 美菱电器 6.08 4.54 1.60 大冷股份 15.98 8.91 2.14 粤电力 5.85 4.55 1.54 佛山照明 9.55 6.22 1.83 江铃汽车 26.48 22.58 1.40 沙隆达 10.70 6.82 1.87 苏常柴 8.47 4.98 2.03 威孚高科 18.97 16.38 1.38 古井贡酒 33.92 23.99 1.69 ST东海 15.95 7.19 2.65 长安汽车 14.34 13.84 1.24 京东方 2.56 2.07 1.48 鲁泰 10.80 10.17 1.27 本钢板材 5.65 2.65 2.55 张裕 35.70 24.00 1.78 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”