更新版 1-中国外汇：资金跨境流出压力明显缓解，不排除采取托宾税--外管局

* 资金跨境流出压力已明显放缓

* 外汇政策工具箱完备且正在开发

* 强化审核贸易项下真实性合规性

* 对美联储加息的节点已做好准备

* 盲目预测人民币公允价值有风险 (新增更多细节)

路透北京3月22日 - 中国国家外汇管理局周二称，近期中国资金跨境流出的压力已明显缓解。今年的外汇政策将继续以真实性和合规性为原则，并完善外汇管理的工具箱，借鉴国际经验，不排除采取托宾税等政策。美联储加息导致的资本回流在中国的容忍范围内，中国已对美联储下次加息的节点做好了准备。

在外管局周二的新闻发布会上，外管局综合司和政策法规司司长王允贵称，近期外汇跨境流出的压力明显缓解，主要表现在外汇储备降幅持续收窄、结售汇逆差下降，以及跨境资金流出减少。

据王允贵介绍，去年12月、今年1月、2月非银行部门跨境资金净流出分别为725亿、528亿、305亿美元。剔除人民币之后，外汇净流出为101亿、201亿、105亿美元；2月跨境资金净流出较1月减少45%，外汇净流出较1月减少48%。 3月以来日均净流出继续减少，逐步趋稳。

外管局收支司副司长王春英在发布会上指出，外汇资金流出压力的缓解明显，截止3月18日，结售汇逆差日均较2月下降9%，2月的逆差比1月下降55%。截止3月18日，3月资金净流出为166亿美元，较2月日均下降30%；外汇资金净流出较2月日均下降79%。

在王春英看来，外汇资金流出压力的缓解一方面是因为内外部环境的变化，金融市场在波动后趋于稳定；另一方面由于人民币汇率比较稳定。另外，外汇管理政策除了抑制投机需求外，没有重大调整，也稳定了市场情绪。

“而当前市场主体本外币资产的调整行为更加平稳，去杠杆及企业偿债节奏有所放缓，2月进口跨境融资余额较1月收窄72亿美元，未来跨境资金流动趋势趋稳。”王春英称。

**对美联储加息已做好准备**

王允贵指出，2014年前中国面临近十年的跨境资金流入压力，2014年后随着美国加息陆续实施，所有的新兴市场经济体都出现了资本流出压力。面对这种情况，现行的外汇政策工具箱是完备的。

在王允贵看来，美元加息对全球跨境资本流动的扰动是长期存在的，总体认为美元加息会对外汇管理造成一定压力，尤其是有美元债务的企业和准备对外投资的企业。

“不过美联储加息的下一个时点，我们已经做好了相关的政策安排。”王允贵称。

王允贵介绍，外汇政策工具箱里包括对经常项目管理强调真实性合规性。过去一段时间外管局要求银行对经常项目项下的货物和服务贸易进行核查；对资本项下尚未开放的项目，进行留痕管理。

“下一个阶段我们会继续研发新的工具，包括托宾税。...过去我们采取的一些政策是有效的，短期不排除采取托宾税。对于短期投机性资金增加其交易成本，都是工具箱内可丰富的东西。”王允贵称。

**境外购买投资性保险尚未开放**

据王允贵介绍，银行卡境外刷卡政策在2016年的文件覆盖了2014年的文件，贸易项下的境外意外险、医疗险等是敞开的，但是人寿险和投资分红险，这项交易在外汇管理中属于金融和资本项下，政策尚不支持。但这与资本流出压力不完全等同。

“保险的政策不是政策调整，这与真实性、合规性的要求是一致的。银联已经强调了境外单笔刷卡金额不超过5,000美元，国际的VISA和MASTER卡的管理，主要是对商户进行筛查和甄别，政策是一致的。”王春英称。

“外汇局会继续支持境外合规的旅游支付。”王允贵称。

**汇率预期管理要强调基本面**

针对人民币汇率的预期管理，王允贵表示，更多要看经济基本面。人民币不存在长期贬值的基础，短期汇率有升有贬是常态，这是理性投资者的选择。有些机构唱空人民币，可能更多是有各种考虑。预期管理非常重要，作为负责的政府，有必要把市场的真相告诉大家。

“人民币的公允价值很难猜测，机制上反映国内的市场供求，并考虑国际因素，不会放任市场自由浮动。”王允贵对路透记者称，“货币只有保持相对稳定才能找到其公允价值了，任何一个机构去猜测人民币的公允价值都会存在风险。”

王允贵并介绍，今年以来，外管局的改革举措包括，改革QFII的管理举措， 扩大全口径的外汇宏观审慎管理，并推动银行间市场对外开放；严厉打击外汇违法违规的行为，开展流出项下外汇资金的专项检查；上线个人外汇业务监测系统。增加了个人外汇收支的现钞存取的检测。