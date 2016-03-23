台湾金融：台债收益率太低，大型银行另辟财源增持美元等外币债券

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
路透台北3月23日 - 台债殖利率频创新低，台湾各大银行另辟财源，包括台湾、第一、华南、兆丰及合库银等大型银行均称，今年将增加美元及澳币等计价债券部位，其中又以华银拟增持金额最大达18亿美元，其余则介于2-3亿美元。
台湾央行去年9月及12月各降息半码(0.125个百分点)，市场预估周四将再降息半码，带动台债殖利率一路走低，目前五年和10年期公债殖利率分别跌至0.50%及0.80%附近，迫使各大银行财务操作“向外发展”，纷纷增持美元等外币计价债券，以提升资金运用收益。
银行业者称，相较于台债殖利率不到1%，目前五至七年的美元计价金融债券发行利率约在3.5%-4.2%间；澳币计价债券发行利率亦在2.8%-3.4%，报酬率远远高于台债。
〞10年期公债只有0.7%到0.8%，殖利率已经趟平了，太恐怖了。〞第一银行财务处长周庆辉说。
他表示，因台币可投资工具不多收益率又低，放款又放不出去，银行必须为资金找去路，惟欧、日等均实施负利率，目前只能增持美元和澳币等收益率较高的外币债；而台债则采殖利率走低即逢低调节部位策略。
而随央行连番降息，存放款利差缩小亦重创各大银行获利，对于资金运用收益率已低的银行而言，可谓雪上加霜。〞央行两次降息加起来一年盈余就少10亿多台币，我们只能靠海外来补了。〞一位不愿具名银行主管说。
大型银行主管表示，为提升收益，除将提高以美元为主的外币放款比重，在外币债投资方面，亦将以美元计价的金融债为主，澳币计价债券为辅。
至于人民币计价债券方面，业者称，去年人民币一度狂贬，致部分银行人民币部位出现亏损，料今年人民币汇率尚未稳定、波动幅度较大，基于风险考量短期不敢持有太多部位，只能〞适度〞持有。
台湾第七大银行--华南银行即称，为增加银行的利息收入，今年将增持200亿台币公债，及约18亿美元(折合台币约600亿)的美元计价债券；而在台股方面，今年亦将加码台股现货及基金各50亿台币，合计100亿台币。 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。