台湾金融：台债收益率太低，大型银行另辟财源增持美元等外币债券

路透台北3月23日 - 台债殖利率频创新低，台湾各大银行另辟财源，包括台湾、第一、华南、兆丰及合库银等大型银行均称，今年将增加美元及澳币等计价债券部位，其中又以华银拟增持金额最大达18亿美元，其余则介于2-3亿美元。

台湾央行去年9月及12月各降息半码(0.125个百分点)，市场预估周四将再降息半码，带动台债殖利率一路走低，目前五年和10年期公债殖利率分别跌至0.50%及0.80%附近，迫使各大银行财务操作“向外发展”，纷纷增持美元等外币计价债券，以提升资金运用收益。

银行业者称，相较于台债殖利率不到1%，目前五至七年的美元计价金融债券发行利率约在3.5%-4.2%间；澳币计价债券发行利率亦在2.8%-3.4%，报酬率远远高于台债。

〞10年期公债只有0.7%到0.8%，殖利率已经趟平了，太恐怖了。〞第一银行财务处长周庆辉说。

他表示，因台币可投资工具不多收益率又低，放款又放不出去，银行必须为资金找去路，惟欧、日等均实施负利率，目前只能增持美元和澳币等收益率较高的外币债；而台债则采殖利率走低即逢低调节部位策略。

而随央行连番降息，存放款利差缩小亦重创各大银行获利，对于资金运用收益率已低的银行而言，可谓雪上加霜。〞央行两次降息加起来一年盈余就少10亿多台币，我们只能靠海外来补了。〞一位不愿具名银行主管说。

大型银行主管表示，为提升收益，除将提高以美元为主的外币放款比重，在外币债投资方面，亦将以美元计价的金融债为主，澳币计价债券为辅。

至于人民币计价债券方面，业者称，去年人民币一度狂贬，致部分银行人民币部位出现亏损，料今年人民币汇率尚未稳定、波动幅度较大，基于风险考量短期不敢持有太多部位，只能〞适度〞持有。