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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 17:13 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元下跌70个点子，布鲁塞尔爆炸事件引发资金避险

0854 GMT

* 澳元/美元从0.7621跌至0.7551，因布鲁塞尔连环爆炸事件引发资金避险

* 0.7621是澳洲央行总裁讲话后触及的高点

* 0.7569也是周一低点

(编译 高琦 审校 王洋)

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