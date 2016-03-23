台湾经济指标预测--3月23日至5月20日

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/23 1600 工业生产指数 2月 -- -5.65% 3/24 1620 M2年增率 2月 -- +5.63% 3/24 1700(预) 重贴现率 第一季 -- 1.625% * 4月4日当 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,288.16亿美元 4/7 0830 消费者物价指 3月 -- +2.40% 数(CPI) * 4月11日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/11 1600 出口 3月 -- -11.8% * 4月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- -7.4% 年变动率 *4/22 0830 季调失业率 3月 -- 3.94% * 5月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1620 经常帐 第一季 -- 顺差200.1亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第四季 -- -0.52% (统计值) (第四季统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。