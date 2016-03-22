中国新债：安徽定向发行241.7亿元一般及专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海3月22日 - 中国安徽省财政厅周二公告，当日采用定向承销方式发行了总额241.6636亿元人民币的地方府债，均为置换债券，其中一般债115.9105亿元，专项债125.7531亿元，利率较下限上浮比例均为15%。

安徽省本次定向发行的一般债包括三、五、七、10年四期，发行规模依次为23.1826亿元、34.7726亿元、34.7726亿元和23.1827亿元。四期债对应利率分别为2.73%、2.96%、3.24%和3.24%。

上浮点位上，上述利率较按发行前五日国债到期收益率曲线均值的下限，分别上浮36个基点(bp)、39bp、42bp和42bp。

而专项债包括五年、七年两个期限，发行规模分别为62.8766亿元和62.8765亿元，利率与期限一般债相同。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿元，占比约两成，公开招标占比近八成。

定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的10年一般和专项债的69个bp为最大。

中国财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)