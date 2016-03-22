更新版 1-台湾货币市场：短率持稳月内短钱更充裕，跨季资金流动性渐增

* 月内短率贴近低位跨季则持平
* 央行隔夜拆款资金冲销力道减弱
* 短票利率及RP利率大致持稳
(更新拆款及央行定存单发行细节)
记者 詹静宜
路透台北3月22日 - 台湾银行间短率周二续处既有区间。资金调度人员称，近期央行冲
销银行间隔夜拆款过剩资金力道减弱，令短钱更充裕、月内短率贴近低档；而随着跨季资金
流动性逐渐提高，跨季拆款利率大致持平在现有水准，仅有极少数中型银行对中型银行跨季
拆款成交在0.32%。
他们指出，本周起除少数公营行库外，也有少数民营银行酌量加入跨季拆款供给行列，
交投以三周天期为主，且多数成交至4月6日，避开旬底及清明连续假期因素干扰，其中率先
开放跨季拆款的大型银行与银行承作跨季拆款仍在0.36%，与票券商成交跨季拆款也维持在0
.38%。
〞最近感觉钱有比较松，央行代收都没有积极冲销。〞一位民营银行资调人员说。
另位公营行库资调人士则提及，随着近期外资汇入及央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金
态度并不积极，至周一银行间累积超额准备垫高至2,400亿台币，凸显资金宽裕，惟跨季拆
款资金供给仍受限于银行间资本适足率(BIS)计算，目前可承作跨季拆款的银行仍是少数。
本地时间17:56 今日报价 上日收盘
台币兑美元 32.525 32.545
台湾加权股价指数<.TWII 8,785.68 8,812.70
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隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201%
利率
--隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.260%
--一周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.200-0.360%
--两周拆款利率区间 0.250-0.370% 0.230-0.380%
**本周发票量略增**
短票市场方面，大型票券商指出，此前为避免资金落点季底，大多将落点提前至本周，
料使本周发票量略增，而银行间资金去化压力仍大，近日少数跨月短票交投利率向区间低位
靠拢。
他们表示，由于目前跨季拆款利率较跨月短票为高，资金调度以跨月短票为主，而因资
金缺口不大，短票成交以到期续作为主，短票利率料持稳现有区间，观望央行利率决策及季
底资金紧缩效应。
〞就算央行降息，季底前短票利率不会有什么变化。〞一位大型票券商交易员说。
今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月利率主要成交在0.36-0.38%，少数成交在0.
35%，大致同于上日。
集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.36
3%，前日0.37%；上日区间在0.30-0.43%，前日在0.30-0.40%；上日成交量130.98亿台币，
前日在134.27亿台币。
台湾央行周二发行5,473.5亿台币定存单，与今日到期金额5,572.50亿台币相较，存单
发行余额减99亿台币。
本周央行定存单到期1兆1,806.5亿台币，本周余日到期落点分别为：周三1,511.5亿台
币、周四1,810.5亿台币、周五132亿台币。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为530亿台币，累积超额准备2,937亿台币、加
计前期1%的超额准备为4,384亿台币。
**投信资金宽裕**
债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，今日投信端资金明显宽裕，相较之下RP券
源略显短缺，带动投信青睐的公司债RP利率靠向区间低位，至于公债RP利率则持平上日区间
。
他们指出，尽管受惠于投信申购款涌入RP市场，但RP利率顶多是区间低位成交比重提高
，仍旧难以跳脱低档区间盘整格局，静待周四央行理监事会利率决策出炉。
〞今天有投信出来洒钱，但不是我家客户。〞一位大型证券商交易员说。
本周国际板债券交割因子除了周一Morgan Stanley发行1.1亿美元债券外，还有周四Gol
dman Sachs Group发行1.4亿美元债。
今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%；短天期公司债
附买回利率主要成交在0.42-0.44%，一个月天期则成交在0.43-0.45%；以上报价大致同于上
日。
今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率与上日大致相同，短天期公债附买回
利率0.25-0.30%；公司债附买回利率主要成交于0.30-0.33%。(完)
(审校 杨淑祯)