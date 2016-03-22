台湾个股：国泰人寿将加码海外债券减码台债，国际板债券余额1,700亿台币

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透台北3月22日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 旗下人寿周二称将持续增加海外债券投资并减少国内债券投资，迄今国际板债券投资余额达1,700亿台币，考量海外投资仍有空间，并未过于青睐国际板债券。
国泰人寿副总经理林昭廷今日在一场投资人说明会并表示，海外债券投资主要以美元计价为主，且多为美国及加拿大等北美地区。
“ 先把国外投资限额补满才会再增加国际板债券”他说。
去年底国泰人寿总投资金额达4.63兆(万亿)，海外股债投资占比合计高达56.8%，仍有2-3%海外投资空间，国外股票、债券投资避险前收益率各为8.1%、4.9%，反观国内股债收益率才各为7.5%、2.1%。
国泰人寿会中也透露，就台股企业盈余及股息支付率，初估今年国泰人寿现金股息可望超过去年的203亿台币。
至于大众商品及能源价格挫跌，国泰人寿在大众商品及能源相关投资分别占总投资金额的2%、4%，比重低且其中95%为投资等级债券，而高收益债券占总投资金额也小于4%，且其中还包括低风险的中国大行在内。
**TRF提列14亿台币呆帐准备**
国泰金控资深副总经理李伟正今日在投资人说明会上也坦言旗下银行因应人民币TRF可能损失，已提存14亿台币呆帐准备。
“(TRF规模)还会持续缩减，目前提存应该足够。”他说。
他并称，该银行原本TRF名目本金达2,000余亿台币，现已降至600余亿元，至于存出准备金已给上手银行约32亿元，而从客户端收到的保证金约16亿元。
此外，国泰世华银行去年底海外获利占全行税前盈余比重由前年的46.1%降至36.3%，主因金管会控管大陆投资放款占净值比重，以及该行大陆放款减少、处分部分债券等因素。(完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”