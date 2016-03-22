台湾个股：国泰人寿将加码海外债券减码台债，国际板债券余额1,700亿台币

路透台北3月22日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 旗下人寿周二称将持续增加海外债券投资并减少国内债券投资，迄今国际板债券投资余额达1,700亿台币，考量海外投资仍有空间，并未过于青睐国际板债券。

国泰人寿副总经理林昭廷今日在一场投资人说明会并表示，海外债券投资主要以美元计价为主，且多为美国及加拿大等北美地区。

“ 先把国外投资限额补满才会再增加国际板债券”他说。

去年底国泰人寿总投资金额达4.63兆(万亿)，海外股债投资占比合计高达56.8%，仍有2-3%海外投资空间，国外股票、债券投资避险前收益率各为8.1%、4.9%，反观国内股债收益率才各为7.5%、2.1%。

国泰人寿会中也透露，就台股企业盈余及股息支付率，初估今年国泰人寿现金股息可望超过去年的203亿台币。

至于大众商品及能源价格挫跌，国泰人寿在大众商品及能源相关投资分别占总投资金额的2%、4%，比重低且其中95%为投资等级债券，而高收益债券占总投资金额也小于4%，且其中还包括低风险的中国大行在内。

**TRF提列14亿台币呆帐准备**

国泰金控资深副总经理李伟正今日在投资人说明会上也坦言旗下银行因应人民币TRF可能损失，已提存14亿台币呆帐准备。

“(TRF规模)还会持续缩减，目前提存应该足够。”他说。

他并称，该银行原本TRF名目本金达2,000余亿台币，现已降至600余亿元，至于存出准备金已给上手银行约32亿元，而从客户端收到的保证金约16亿元。