台湾货币市场：3月23日及本提存期资金预期变化一览表

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
0100 GMT，现货金 大致持平在每盎司1,203美元。金价周二触及八周高位1,218.64美元，但周三因美元走强下跌1%。
路透台北3月23日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共1,511.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)3,041.45亿台币： 03/24 1,810.50亿台币 03/25 132.00亿台币 03/28 5.00亿台币 03/29 4,987.15亿台币 03/30 2,171.00亿台币 03/31 2,698.80亿台币 04/01 1,237.00亿台币 --公债还本付息817.5亿台币： 03/27 104甲6期1息 3.50亿台币 03/31 95甲3期本金 800.00亿台币 03/31 95甲3期10息 14.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --3/24：Goldman Sachs Group发行1.4亿美元债券。 --3/25：财政部发行91天期国库券财105-5期，预估金额200亿台币，24日标售。 --3/30：财政部发行五年期公债105/5期，预估金额300亿台币，25日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 詹静宜 审校 罗两莎)
0100 GMT，现货金 大致持平在每盎司1,203美元。金价周二触及八周高位1,218.64美元，但周三因美元走强下跌1%。
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑