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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 18:24 BJT

东南亚股市：泰国股市受刺激计划提振收高；印尼、菲律宾股市下跌

涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数   360.59     0.67   +0.19   +8.34   332.82
    新加坡                     2880.65    -0.04   +0.00   -0.07  2882.73
    马来西亚                  1724.75     6.39   +0.37   +1.90  1692.51
    泰国                      1397.20     3.57   +0.26   +8.48  1288.02
    印尼                      4856.11   -29.06   -0.59   +5.73  4593.01
    菲律宾                     7342.03   -34.38   -0.47   +5.61  6952.08
    越南                        570.91    -1.36   -0.24   -1.40   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/王颖；审校 张荻/王丽鑫/屈桂娟)

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