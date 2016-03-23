重温稿-台湾货币市场：短率持稳月内短钱更充裕，跨季资金流动性渐增

* 月内短率贴近低位跨季则持平 * 央行隔夜拆款资金冲销力道减弱 * 短票利率及RP利率大致持稳 记者 詹静宜 路透台北3月22日 - 台湾银行间短率周二续处既有区间。资金调度人员称，近期央行冲 销银行间隔夜拆款过剩资金力道减弱，令短钱更充裕、月内短率贴近低档；而随着跨季资金 流动性逐渐提高，跨季拆款利率大致持平在现有水准，仅有极少数中型银行对中型银行跨季 拆款成交在0.32%。 他们指出，本周起除少数公营行库外，也有少数民营银行酌量加入跨季拆款供给行列， 交投以三周天期为主，且多数成交至4月6日，避开旬底及清明连续假期因素干扰，其中率先 开放跨季拆款的大型银行与银行承作跨季拆款仍在0.36%，与票券商成交跨季拆款也维持在0 .38%。 〞最近感觉钱有比较松，央行代收都没有积极冲销。〞一位民营银行资调人员说。 另位公营行库资调人士则提及，随着近期外资汇入及央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金 态度并不积极，至周一银行间累积超额准备垫高至2,400亿台币，凸显资金宽裕，惟跨季拆 款资金供给仍受限于银行间资本适足率(BIS)计算，目前可承作跨季拆款的银行仍是少数。 本地时间17:56 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.525 32.545 台湾加权股价指数<.TWII 8,785.68 8,812.70 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.200-0.360% --两周拆款利率区间 0.250-0.370% 0.230-0.380% **本周发票量略增** 短票市场方面，大型票券商指出，此前为避免资金落点季底，大多将落点提前至本周， 料使本周发票量略增，而银行间资金去化压力仍大，近日少数跨月短票交投利率向区间低位 靠拢。 他们表示，由于目前跨季拆款利率较跨月短票为高，资金调度以跨月短票为主，而因资 金缺口不大，短票成交以到期续作为主，短票利率料持稳现有区间，观望央行利率决策及季 底资金紧缩效应。 〞就算央行降息，季底前短票利率不会有什么变化。〞一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月利率主要成交在0.36-0.38%，少数成交在0. 35%，大致同于上日。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.36 3%，前日0.37%；上日区间在0.30-0.43%，前日在0.30-0.40%；上日成交量130.98亿台币， 前日在134.27亿台币。 台湾央行周二发行5,473.5亿台币定存单，与今日到期金额5,572.50亿台币相较，存单 发行余额减99亿台币。 本周央行定存单到期1兆1,806.5亿台币，本周余日到期落点分别为：周三1,511.5亿台 币、周四1,810.5亿台币、周五132亿台币。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为530亿台币，累积超额准备2,937亿台币、加 计前期1%的超额准备为4,384亿台币。 **投信资金宽裕** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，今日投信端资金明显宽裕，相较之下RP券 源略显短缺，带动投信青睐的公司债RP利率靠向区间低位，至于公债RP利率则持平上日区间 。 他们指出，尽管受惠于投信申购款涌入RP市场，但RP利率顶多是区间低位成交比重提高 ，仍旧难以跳脱低档区间盘整格局，静待周四央行理监事会利率决策出炉。 〞今天有投信出来洒钱，但不是我家客户。〞一位大型证券商交易员说。 本周国际板债券交割因子除了周一Morgan Stanley发行1.1亿美元债券外，还有周四Gol dman Sachs Group发行1.4亿美元债。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%；短天期公司债 附买回利率主要成交在0.42-0.44%，一个月天期则成交在0.43-0.45%；以上报价大致同于上 日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率与上日大致相同，短天期公债附买回 利率0.25-0.30%；公司债附买回利率主要成交于0.30-0.33%。(完) (审校 杨淑祯)