路透基点：HPHT Finance 10亿美元再融资案吸引到10家银行参与--TRLPC

路透香港3月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，和记港口信托全资子公司--HPHT Finance的10亿美元五年期子弹式定期贷款案，在一般联贷阶段吸引到10家银行参与。

澳新银行(ANZ)和美银美林为初始牵头行、簿记行及承销行，中国农业银行、建设银行、三菱东京日联银行、恒生银行和三井住友银行担任牵头行兼簿记行。南洋商业银行任牵头行，其他四家银行任主办行。消息人士称。该交易由Hutchison Port Holdings Management Pte以及和记港口信托作担保。

参贷行可获得的最高综合收益为103个基点，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码90个基点，费用为65个基点。贷款资金将用于为债务提供部分再融资。

在新加坡上市的和记港口信托是和记港口集团的关联公司，后者为长江和记实业的子公司。Hutchison Port Holdings Management Pte是和记港口信托的托管方。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)