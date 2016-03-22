亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨，受日本股市上扬的扶助

路透东京3月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二上涨，距离上周创下的两周高位不远，受助于日本股市上涨以及日圆在布鲁塞尔爆炸事件前的下滑。稍早比利时布鲁塞尔发生爆炸事件，激发了对于日圆等避险货币的需求。

8月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收高1.5日圆，报每公斤180.4日圆。接近上周五高位181.5日圆，后者也为3月7日以来最高水准。

日本日经指数周二飙升至一周高位，因两位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员支持尽早而非稍晚升息，推动美元兑日圆上扬。

美元兑日圆 重回到112.10日圆上方，从上周创下的16个半月低点110.67反弹。

但在布鲁塞尔爆炸案消息传出之后，日圆在亚洲尾盘升至盘中高位111.635。

“投资者寄望上海股市周一飙升能帮助改善人气，也提振了期胶价格，”一位东京的交易员说。

“但上海股市很快失去动能，令TOCOM期胶涨幅受限，”他说，并称日圆在布鲁塞尔爆炸案后的上涨可能会对周三的期胶价格构成压力。

上海期交所橡胶主力9月合约 下跌70元人民币，收报每吨11,775元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月4月合约 最新报每公斤133.0美分，上涨0.5美分。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)