亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨，受日本股市上扬的扶助

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透东京3月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二上涨，距离上周创下的两周高位不远，受助于日本股市上涨以及日圆在布鲁塞尔爆炸事件前的下滑。稍早比利时布鲁塞尔发生爆炸事件，激发了对于日圆等避险货币的需求。
8月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收高1.5日圆，报每公斤180.4日圆。接近上周五高位181.5日圆，后者也为3月7日以来最高水准。
日本日经指数周二飙升至一周高位，因两位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员支持尽早而非稍晚升息，推动美元兑日圆上扬。
美元兑日圆 重回到112.10日圆上方，从上周创下的16个半月低点110.67反弹。
但在布鲁塞尔爆炸案消息传出之后，日圆在亚洲尾盘升至盘中高位111.635。
“投资者寄望上海股市周一飙升能帮助改善人气，也提振了期胶价格，”一位东京的交易员说。
“但上海股市很快失去动能，令TOCOM期胶涨幅受限，”他说，并称日圆在布鲁塞尔爆炸案后的上涨可能会对周三的期胶价格构成压力。
上海期交所橡胶主力9月合约 下跌70元人民币，收报每吨11,775元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)近月4月合约 最新报每公斤133.0美分，上涨0.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”