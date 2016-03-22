马来西亚期市：棕榈油期货触及两年高位，连续第四日上涨

路透吉隆坡3月22日 - 马来西亚棕榈油期货周二涨至两年高位，连续第四日上扬，因出口改善而且减产忧虑支撑了价格；减产忧虑是受厄尔尼诺(圣婴)现象影响。

今年棕榈油价格已累计涨逾8%，行业专家认为，6月时棕榈油价格将在当前水平上再上涨10%，因预计2016年全球棕榈油产量将减少200-300万吨，这是因厄尔尼诺现象损及棕榈油产量。

马来西亚6月棕榈油期货 涨1%，收报每吨2,712马币。

成交量为45,656口，2015年日均值为44,600口。

今日稍早6月棕榈油期货触及2,726马币，升逾周一触及的两年高位2,706马币。技术性因素显示，棕榈油价格可能将测试2,729马币阻力位，并一步涨至2,776。

吉隆坡一交易商将周二涨势归因于豆油市场升势及厄尔尼诺现象相关的干旱天气。交易商补充称，价格还因4月出口税上调前的出口增长迹象而获得支撑。

马来西亚已将毛棕榈油出口税提高至5%，4月起生效，这将结束2015年5月以来的免税政策，并鼓励买家在加税前囤货。

大连9月豆油期货 涨0.8%，芝加哥5月豆油期货 升0.5%。(完)

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