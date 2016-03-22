马来西亚期市：棕榈油期货触及两年高位，连续第四日上涨

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透吉隆坡3月22日 - 马来西亚棕榈油期货周二涨至两年高位，连续第四日上扬，因出口改善而且减产忧虑支撑了价格；减产忧虑是受厄尔尼诺(圣婴)现象影响。
今年棕榈油价格已累计涨逾8%，行业专家认为，6月时棕榈油价格将在当前水平上再上涨10%，因预计2016年全球棕榈油产量将减少200-300万吨，这是因厄尔尼诺现象损及棕榈油产量。
马来西亚6月棕榈油期货 涨1%，收报每吨2,712马币。
成交量为45,656口，2015年日均值为44,600口。
今日稍早6月棕榈油期货触及2,726马币，升逾周一触及的两年高位2,706马币。技术性因素显示，棕榈油价格可能将测试2,729马币阻力位，并一步涨至2,776。
吉隆坡一交易商将周二涨势归因于豆油市场升势及厄尔尼诺现象相关的干旱天气。交易商补充称，价格还因4月出口税上调前的出口增长迹象而获得支撑。
马来西亚已将毛棕榈油出口税提高至5%，4月起生效，这将结束2015年5月以来的免税政策，并鼓励买家在加税前囤货。
大连9月豆油期货 涨0.8%，芝加哥5月豆油期货 升0.5%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”