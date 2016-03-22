重温稿-中企海外债券：渤海钢铁陷债务困局点心债暴跌，过剩行业违约或常态化

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路透香港3月22日 - 因产能过剩，中国渤海钢铁集团债务缠身已陷困局，公司在境外发的点心债近日遭海外投资者抛售而大跌。市场人士认为，今年中国已爆发多起信用风险事件，随着更多低资质债券到期，违约或呈常态化。

财新杂志近日报导称，天津市政府成立渤钢集团债权人委员会。债委会由北京银行天津分行等105家银行业金融机构债权人和类金融机构债权人组成，涉及债权金额1,920亿元。

渤海钢铁集团2014年10月首次在香港发行了一笔三年期、规模10亿元的点心债，票息及收益率均为6.4%，这亦是中国外管局放宽跨境担保相关规定后，首支集团为海外子公司（Bohai General Capital Ltd）发债进行跨境担保的离岸人民币债券。

受上述消息影响，这支点心债 由周一的92.62/93.42报价直跌至64.00/90.00，跌幅已达30%，收益率已升至11.75%。

“我周一一早已在99.02价位清空了这只CNH债，目前地方政府过剩产能的点心债，投资者还是挺担心风险的。 ”一位香港投资经理称。

渤海钢铁2018年到期的1亿私募美元债，收益率为5.5%，但因这支私募债均由中国人寿持有，二级市场并无交易，市场人士称，周二这支债券的收益率升至10%。

而2020年到期的20亿规模、发行票息为6.15%的港元私募债情况与美元债情况类似。

“去年年底，渤海钢铁在香港市场上还想续发境外债，挺着急的，但我们了解了一下这个企业的现状，就拒绝了。”一家香港券商债券融资部人士称。

渤海钢铁集团，全称为渤海钢铁集团有限公司，直属天津市国资委，是2010年由原天津钢管集团、天津钢铁集团、天津天铁冶金集团和天津冶金集团四家国有钢铁企业联合重组而设立的国有独资公司，注册资本170亿元人民币。

但市场人士认为，渤海钢铁个券对点心债市场影响不大，目前，点心债二级市场成交持续回暖，债券收益率自上周起有所下行，境内外价差回升。

**过剩行业违约或常态化**

中国经济疲弱不改令企业经营压力不断加大，尤其是产能过剩行业，市场普遍认为，2016年中国信用债市场的风险暴露或将更甚于2015年，违约案例上升也可能会更加明显。

穆迪报告指出，因没有迹象表明中国产能过剩行业如煤炭开采和钢铁行业将显着复苏，预计2016年钢铁、煤炭、造船和水泥等产能过剩行业将爆发更多违约事件。

山水水泥 3月15日公告称，于3月12日收到大股东天瑞集团函件，仍在就代偿票据做最后筹资安排，宣布延长要约结算日期，确定支付日期后将尽快公告。在此之前，山水水泥原定于3月14日偿还的境外债券已确定延期。

天瑞代偿票据总额约为5.1亿美元，其中包括2020年到期美元票据约4.85亿美元及2016到期票据0.25亿美元未清偿部分。按规定，在境内主体超短融违约后，境外债券也面临提前赎回的问题。