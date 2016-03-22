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市场报道 | 2016年 3月 22日 星期二 19:34 BJT

欧洲已公布经济指标--2016/3/22

国家      时间  较前月(季)(%)       上月(季)(%)       较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 欧元区           第四季            +0.3  f           +0.3  r             +1.6  f
 英国             第四季            +0.5  f           +0.4  f             +1.9  f
 德国             第四季            +0.3  f-@         +0.3  f-@           +2.1  f-@
 法国             第四季            +0.3  f           +0.3  f               --  
 意大利           第四季            +0.1  f           +0.2  r             +1.0  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 欧元区(HICP)        2月            +0.2  f           -1.4  f             -0.2  f
 英国                2月            +0.2              -0.8                +0.3  
 德国                2月            +0.4  f           +0.4  f             持平  f
 法国(HICP)          2月            +0.3  f           -1.1  f             -0.1  f
 意大利(HICP)        2月            -0.4  f           -0.4  f             -0.2  f
                                                                                
 
 生产者物价指数(PPI)
 欧元区              1月            -1.0              -0.8                -2.9  
 英国                2月            +0.1              -0.1  r             -1.1  
 德国                2月            -0.5              -0.7                -3.0  
 法国                1月            -0.8              -1.2                -2.5  
 意大利              1月            -0.7              -0.6  r             -2.5  
 
 失业率                        当月(季)%         上月(季)%                      
 欧元区              1月            10.3              10.4                      
 英国             11-1月             5.1               5.1                      
 德国                2月             6.2  @            6.2  @                   
 法国             第四季            10.3              10.4  r                   
 意大利              1月            11.5  @           11.4  r                   
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)

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