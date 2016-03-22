欧洲汇市：英镑兑美元下跌，稍早布鲁塞尔爆炸案削弱风险偏好

《全球主要央行动态》---1月12日-1月19日
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”
路透伦敦3月22日 - 英镑兑美元周二跌破1.43，因市场担心上周英国公布的预算案，以及布鲁塞尔爆炸事件后资金撤到相较安全的美元资产。
穆迪对英国公共财政前景发出警告，加重了市场对于2016/17年度预算的担忧。该预算周末曾遭受执政党一些成员的指责，称预算对福利进行了“不公正”的削减。
周二公布的官方数据显示，英国财政大臣奥斯本几近无法达成本财年降低预算赤字的目标。
消费者通胀数据也没有为英镑提供支撑。通胀数据稍低于预期，物价无论是同比和环比涨幅都接近零。
英镑兑美元下跌0.6%至1.4283，为各主要货币中兑美元跌幅最大的货币。英镑兑欧元也下跌0.33%至0.7835。
“起初英镑因布鲁塞尔爆炸事件带来的避险情绪而承压，”法国农业信贷银行策略师Manuel Oliveri说。
“也有观点认为欧洲发生的恐怖袭击将使英国更有可能退出欧盟。我认为这稍微有点过了，总体而言英镑应该在当前水准附近触底。”
在宣布6月23日将就是否退出欧盟举行公投后，英镑曾触及1.38美元，随后英镑开始反弹。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元