欧洲汇市：英镑兑美元下跌，稍早布鲁塞尔爆炸案削弱风险偏好

路透伦敦3月22日 - 英镑兑美元周二跌破1.43，因市场担心上周英国公布的预算案，以及布鲁塞尔爆炸事件后资金撤到相较安全的美元资产。

穆迪对英国公共财政前景发出警告，加重了市场对于2016/17年度预算的担忧。该预算周末曾遭受执政党一些成员的指责，称预算对福利进行了“不公正”的削减。

周二公布的官方数据显示，英国财政大臣奥斯本几近无法达成本财年降低预算赤字的目标。

消费者通胀数据也没有为英镑提供支撑。通胀数据稍低于预期，物价无论是同比和环比涨幅都接近零。

英镑兑美元下跌0.6%至1.4283，为各主要货币中兑美元跌幅最大的货币。英镑兑欧元也下跌0.33%至0.7835。

“起初英镑因布鲁塞尔爆炸事件带来的避险情绪而承压，”法国农业信贷银行策略师Manuel Oliveri说。

“也有观点认为欧洲发生的恐怖袭击将使英国更有可能退出欧盟。我认为这稍微有点过了，总体而言英镑应该在当前水准附近触底。”

在宣布6月23日将就是否退出欧盟举行公投后，英镑曾触及1.38美元，随后英镑开始反弹。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价