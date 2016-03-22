国际油市：亚洲石脑油裂解价差徘徊在五周高位附近，因需求强劲

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透新加坡3月22日 - 亚洲近月合约5月上半月石脑油裂解价差周二徘徊在五周高位附近，因需求强劲，而且下月从欧洲和西方其他地区前往亚洲的船货数量减少。
周一石脑油裂解价差跳涨10.2%，至五周高位每吨72.25美元。
交易商称，亚洲结构性缺少石脑油，前往亚洲的石脑油数量变化将影响市场走势。
下月从包括欧洲、地中海和美国在内地区抵达亚洲的石脑油数量料平均为140万吨；4月的这些数量预估是基于六家交易商提供的数据，他们的预估范围介于120至160万吨。2015年月度均值为170万吨。
前一交易日韩国LG化学买入约7.5万吨5月上半月石脑油后，现货交易大致淡静。
亚洲汽油裂解价差处于一周半高位每桶10.56美元，受需求支撑。
4月船期的汽油总计成交35万桶，这使下月从新加坡/马来西亚出运的汽油数量达到约120万桶。
交易商称，随着夏季需求旺季的临近，现货交易料维持热络。
咨询机构JBC Energy预计，今年美国汽油需求良好；此前美国汽油期货上涨。
新加坡现货市场成交七笔汽油交易，两笔石脑油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”