国际油市：亚洲石脑油裂解价差徘徊在五周高位附近，因需求强劲

路透新加坡3月22日 - 亚洲近月合约5月上半月石脑油裂解价差周二徘徊在五周高位附近，因需求强劲，而且下月从欧洲和西方其他地区前往亚洲的船货数量减少。

周一石脑油裂解价差跳涨10.2%，至五周高位每吨72.25美元。

交易商称，亚洲结构性缺少石脑油，前往亚洲的石脑油数量变化将影响市场走势。

下月从包括欧洲、地中海和美国在内地区抵达亚洲的石脑油数量料平均为140万吨；4月的这些数量预估是基于六家交易商提供的数据，他们的预估范围介于120至160万吨。2015年月度均值为170万吨。

前一交易日韩国LG化学买入约7.5万吨5月上半月石脑油后，现货交易大致淡静。

亚洲汽油裂解价差处于一周半高位每桶10.56美元，受需求支撑。

4月船期的汽油总计成交35万桶，这使下月从新加坡/马来西亚出运的汽油数量达到约120万桶。

交易商称，随着夏季需求旺季的临近，现货交易料维持热络。

咨询机构JBC Energy预计，今年美国汽油需求良好；此前美国汽油期货上涨。

新加坡现货市场成交七笔汽油交易，两笔石脑油交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻