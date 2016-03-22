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债券 | 2016年 3月 22日 星期二 20:26 BJT

德国财政：财政部计划到2020之前增加支出逾300亿欧元--政府文件

路透柏林3月22日 - 路透周二看到的德国财政部文件草案显示，德国计划在不偏离预算平衡的前提下，到2020年之前增加支出逾300亿欧元。

尽管与移民危机相关的成本上升，但文件显示，德国政府计划到2020年增加支出309亿欧元，至3,478亿欧元，而不需增加新的净借贷。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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