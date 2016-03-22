德国财政：财政部计划到2020之前增加支出逾300亿欧元--政府文件

《图表新闻》南欧公债与英债走势趋于同步，同受英国退欧疑虑影响
荷兰合作银行驻伦敦利率策略主管Richard McGuire表示，英债收益率与欧元区二线国家公债和德债利差之间的相关程度自9月以来一直处于80%。
路透柏林3月22日 - 路透周二看到的德国财政部文件草案显示，德国计划在不偏离预算平衡的前提下，到2020年之前增加支出逾300亿欧元。
尽管与移民危机相关的成本上升，但文件显示，德国政府计划到2020年增加支出309亿欧元，至3,478亿欧元，而不需增加新的净借贷。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
荷兰合作银行驻伦敦利率策略主管Richard McGuire表示，英债收益率与欧元区二线国家公债和德债利差之间的相关程度自9月以来一直处于80%。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)