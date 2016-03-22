国际油市：亚洲燃料油现货升水上涨，得益于强劲的买兴

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透新加坡3月22日 - 亚洲燃料油现货升水周二上涨，得益于强劲的买兴，交易员表示，这将180cst和380cst燃料油推升至数月高位，尽管供给充足。
曾称月初起扶助380cst燃料油走坚的强劲买兴“开始影响至180cst燃料油，”一位在新加坡的交易员说。
普氏Market on Close (MOC)估价程序中总共240,000吨实货船货换手，其中60,000吨是180cst级别，交易员表示这至少是12月1日以来180cst燃料油最大的日成交量。
在周二买入100,000吨380cst燃料油的同时，嘉能可今年以来首次在MOC程序中担当了卖方，据行业消息人士，其以每吨较新加坡报价升水1美元的价格，向贡渥出售两艘总计60,000吨180cst燃料油。
消息人士称，上次嘉能可在MOC程序中卖出还是在去年12月24日。
180cst燃料油的现货升水周二升至0.84美元，创下1月18日以来最高。
最新的交易将帮助缩窄180cst和180cst燃料油之间的价差，即所谓的黏度差。交易员表示“这可能是因为他们想将阿拉伯湾船货纳入考虑在内，同时压缩黏度差。”
380cst燃料油升水也拓宽至6月23日以来最宽水准，报每吨较新加坡报价升水3.58美元。
新加坡现货市场报告有11笔交易。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”