国际油市：亚洲燃料油现货升水上涨，得益于强劲的买兴

路透新加坡3月22日 - 亚洲燃料油现货升水周二上涨，得益于强劲的买兴，交易员表示，这将180cst和380cst燃料油推升至数月高位，尽管供给充足。

曾称月初起扶助380cst燃料油走坚的强劲买兴“开始影响至180cst燃料油，”一位在新加坡的交易员说。

普氏Market on Close (MOC)估价程序中总共240,000吨实货船货换手，其中60,000吨是180cst级别，交易员表示这至少是12月1日以来180cst燃料油最大的日成交量。

在周二买入100,000吨380cst燃料油的同时，嘉能可今年以来首次在MOC程序中担当了卖方，据行业消息人士，其以每吨较新加坡报价升水1美元的价格，向贡渥出售两艘总计60,000吨180cst燃料油。

消息人士称，上次嘉能可在MOC程序中卖出还是在去年12月24日。

180cst燃料油的现货升水周二升至0.84美元，创下1月18日以来最高。

最新的交易将帮助缩窄180cst和180cst燃料油之间的价差，即所谓的黏度差。交易员表示“这可能是因为他们想将阿拉伯湾船货纳入考虑在内，同时压缩黏度差。”

380cst燃料油升水也拓宽至6月23日以来最宽水准，报每吨较新加坡报价升水3.58美元。

新加坡现货市场报告有11笔交易。(完)

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