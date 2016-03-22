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市场报道 | 2016年 3月 22日 星期二 21:37 BJT

美国热股：布鲁塞尔发生爆炸案，航空和旅游类股受打压

路透3月22日 - 航空和旅游类股周二盘初纷纷下跌，稍早比利时布鲁塞尔发生机场和地铁爆炸事件，造成至少34人死亡。

UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 盘初下挫1.5%，美国航空 盘初大跌1.8%；喜达屋 盘初也跌1.8%。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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