美国热股：布鲁塞尔发生爆炸案，航空和旅游类股受打压

欧元汇率：德国总理梅克尔称欧元汇率太低是受欧洲央行政策拖累
路透柏林5月22日 - 德国总理梅克尔周一称，欧元汇率太低是受欧洲央行货币政策拖累，指出这帮助解释了德国贸易顺差相对较高的原因。
路透3月22日 - 航空和旅游类股周二盘初纷纷下跌，稍早比利时布鲁塞尔发生机场和地铁爆炸事件，造成至少34人死亡。
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 盘初下挫1.5%，美国航空 盘初大跌1.8%；喜达屋 盘初也跌1.8%。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透柏林5月22日 - 德国总理梅克尔周一称，欧元汇率太低是受欧洲央行货币政策拖累，指出这帮助解释了德国贸易顺差相对较高的原因。
路透柏林5月22日 - 周一公布的数据显示，今年第一季德国对美国的出口同比增长8%，暗示尽管美国总统特朗普发出保护主义言论，但德美双边贸易蓬勃发展。
当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月) -0.1 (3月)