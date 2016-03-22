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市场报道 | 2016年 3月 22日 星期二 21:55 BJT

美国热股：MATTRESS FIRM第四季业绩及财测均弱于预期，盘初暴跌逾10%

路透3月22日 - 床垫和床上用品生产商MATTRESS FIRM HOLDING CORP 预估的2017年每股收益低于预期，该公司公布的第四季获利也弱于预期。

MATTRESS FIRM HOLDING CORP周一收报42.69美元，周二盘初暴跌逾10%，报38.30美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)

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