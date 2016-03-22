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市场报道 | 2016年 3月 22日 星期二 21:28 BJT

美国各类经济指标总览--2016/3/22

美国联邦住房金融局(FHFA)周二公布，1月房屋价格较上月增长0.5%，较上年同期增长6.0%。 
    
 失业率(%)                               4.9  (2月)                       4.9  (1月修正)
 非农业就业岗位(万)                 增加24.2  (2月)                  增加17.2  (1月修正值)
 平均时薪(%)                            -0.1  (2月)                     +0.5%  (1月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                 -0.2  (2月)                      持平  (1月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)             +0.3  (2月)                      +0.3  (1月)
 实质所得(%)                            -0.5  (2月)                      +0.7  (1月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                 持平  (2月)                      -0.2  (1月)
 不包括食品和能源PPI(%)                 持平  (2月)                      +0.4  (1月)
 国内生产总值(GDP)(%)                   +1.0  (第四季修正值)             +2.0  (第三季终值)  
 GDP平减指数(%)                         +1.0  (第四季修正值)        　　 +1.3  (第三季终值)   
 零售销售(%)                            -0.1  (2月)                      -0.4  (1月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)              逆差456.8  (1月)                   逆差447  (12月修正值)
 雇佣成本(%)                            +0.6  (第三季)                   +0.2  (第二季)
 工业生产(%)                            -0.5  (2月)                      +0.8  (1月修正值)
 产能利用率(%)                          76.7  (2月)                      77.1  (1月修正值)
 初请失业金人数(万人)                   26.5  (3月12日当周)              25.8  (3月5日当周)
 联邦预算(亿美元)                赤字1,930亿  (2月)               盈余551.6亿  (1月)
 领先指标(%)                             0.1  (2月)                      -0.2  (1月修正值)
 个人所得(%)                            +0.5  (1月)                      +0.3  (12月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)               +0.1  (1月)                      -0.1  (12月修正值)
 消费者信贷(亿美元)                增加105.4  (1月)                 增加213.8  (12月修正值)
 企业库存(%)                            +0.1  (1月)                      持平  (12月修正值)
 建筑支出(%)                            +1.5  (1月)                      +0.6  (12月修正值)
 消费者信心                             92.2  (2月)                      97.8  (1月修正值)
 房屋开工(万户)                        117.8  (2月)                       112  (1月修正值)
 建筑许可(万户)                        116.7  (2月修正值)               120.4  (1月修正值)
 成屋销售(万户)                          508  (2月)                       547  (1月修正值)
 新屋销售(万户)                         49.4  (1月)                      54.4  (12月修正值)
 工厂订单(%)                            +1.6  (1月)                      -2.9  (12月)
 耐久财(耐用品)订单(%)                  +4.7  (1月)                      -4.6  (12月)
 供应管理协会非制造业指数               53.4  (2月)                      53.5  (1月)
 供应管理协会制造业指数                 49.5  (2月)                      48.2  (1月)
 趸售(批发)库存(%)                      +0.3  (1月)                      持平  (12月修正值)
 进口物价(%)                            -0.3  (2月)                      -1.0  (1月修正值)
 出口物价(%)                            -0.4  (2月)                      -0.8  (1月)
 单位劳工成本(%)                        +3.3  (第四季修正值)             +1.9  (第三季修正值)
 非农业生产率(%)                        -2.2  (第四季修正值)             +2.1  (第三季修正值)
 经常账(亿美元)                    赤字1,253  (第四季)              赤字1,299  (第三季修正值)

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