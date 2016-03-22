美国各类经济指标总览--2016/3/22

《全球主要央行动态》---1月12日-1月19日
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”
美国联邦住房金融局(FHFA)周二公布，1月房屋价格较上月增长0.5%，较上年同期增长6.0%。 失业率(%) 4.9 (2月) 4.9 (1月修正) 非农业就业岗位(万) 增加24.2 (2月) 增加17.2 (1月修正值) 平均时薪(%) -0.1 (2月) +0.5% (1月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.2 (2月) 持平 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%) -0.5 (2月) +0.7 (1月) 生产者物价指数(PPI)(%) 持平 (2月) -0.2 (1月) 不包括食品和能源PPI(%) 持平 (2月) +0.4 (1月) 国内生产总值(GDP)(%) +1.0 (第四季修正值) +2.0 (第三季终值) GDP平减指数(%) +1.0 (第四季修正值) +1.3 (第三季终值) 零售销售(%) -0.1 (2月) -0.4 (1月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差456.8 (1月) 逆差447 (12月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.2 (第二季) 工业生产(%) -0.5 (2月) +0.8 (1月修正值) 产能利用率(%) 76.7 (2月) 77.1 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 26.5 (3月12日当周) 25.8 (3月5日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,930亿 (2月) 盈余551.6亿 (1月) 领先指标(%) 0.1 (2月) -0.2 (1月修正值) 个人所得(%) +0.5 (1月) +0.3 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (1月) -0.1 (12月修正值) 消费者信贷(亿美元) 增加105.4 (1月) 增加213.8 (12月修正值) 企业库存(%) +0.1 (1月) 持平 (12月修正值) 建筑支出(%) +1.5 (1月) +0.6 (12月修正值) 消费者信心 92.2 (2月) 97.8 (1月修正值) 房屋开工(万户) 117.8 (2月) 112 (1月修正值) 建筑许可(万户) 116.7 (2月修正值) 120.4 (1月修正值) 成屋销售(万户) 508 (2月) 547 (1月修正值) 新屋销售(万户) 49.4 (1月) 54.4 (12月修正值) 工厂订单(%) +1.6 (1月) -2.9 (12月) 耐久财(耐用品)订单(%) +4.7 (1月) -4.6 (12月) 供应管理协会非制造业指数 53.4 (2月) 53.5 (1月) 供应管理协会制造业指数 49.5 (2月) 48.2 (1月) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (1月) 持平 (12月修正值) 进口物价(%) -0.3 (2月) -1.0 (1月修正值) 出口物价(%) -0.4 (2月) -0.8 (1月) 单位劳工成本(%) +3.3 (第四季修正值) +1.9 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.2 (第四季修正值) +2.1 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,253 (第四季) 赤字1,299 (第三季修正值)
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元