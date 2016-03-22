欧洲汇市：英镑/美元挫逾1%，因担心布鲁塞尔爆炸案会强化退欧声势

路透伦敦3月22日 - 英镑兑美元周二大跌超过1%，因担忧上周公布的英国预算案引发保守党出现政治分歧，以及担心布鲁塞尔爆炸事件将加强支持英国退欧阵营的声势。

本周博彩公司对6月23日公投英国将选择退欧的赔率下跌，因一位支持英国退欧的保守党内阁成员辞职及对财政大臣奥斯本和他的2016/17预算计划惹来非议。

在布鲁塞尔周二发生爆炸袭击后，博彩网站Betfair目前显示，英国退欧的机率为36%，高于爆炸发生前的33%。其他博彩公司显示英国退欧机率为40%。

投资者选择美元为传统安全货币，而非欧元和其他货币，英镑兑美元 下挫1.1%，至1.4205美元。

“周末保守党内出现政治分歧，不利昨日英镑的表现，”加拿大的满地可银行驻伦敦外汇策略部门欧洲主管Stephen Gallo说。

“布鲁塞尔袭击肯定无助英镑。恐怖袭击是我们曾说的可以将退欧公投民意转向任何一个阵营的因素之一。”

布鲁塞尔公共电视台VRT报导，布鲁塞尔机场和地铁发生爆炸案，造成34人死亡，令整个欧洲加强保安和关闭部份跨境交通。

穆迪对英国公共财政前景发出警告，加重对英国预算的担忧，周末执政的保守党内阁成员批评英国预算削减福利是“不公平的”做法。