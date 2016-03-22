欧元债市：德债收益率在布鲁塞尔爆炸袭击后降至两周低位，之后反弹

《图表新闻》南欧公债与英债走势趋于同步，同受英国退欧疑虑影响
荷兰合作银行驻伦敦利率策略主管Richard McGuire表示，英债收益率与欧元区二线国家公债和德债利差之间的相关程度自9月以来一直处于80%。
路透伦敦3月22日 - 德债收益率周二从两周低位反弹，因布鲁塞尔爆炸袭击引发的避险资产买需减弱，投资者将焦点转回欧元区企业信心改善的迹象上。
10年期德债 收益率在早盘下跌4个基点，至0.18%，此前布鲁塞尔机场和地铁站发生爆炸袭击。
但在1545 GMT，10年期德债收益率反弹至0.22%，日内基本持平。
市场反应昙花一现，和市场对去年11月巴黎遇袭的反应相似，分析师表示，数据显示欧元区最大经济体德国企业和投资者信心增强，是推高公债收益率的原因。
多位美联储官员周一发表对通胀立场强硬的讲话，也对本周公债收益率带来上行压力，因为这些言论令美国加息前景增强。
欧元区公债收益率在周二开始交易的几分钟上涨，之后布鲁塞尔受到爆炸袭击。
布鲁塞尔公众广播公司VRT称，一名男子在布鲁塞尔机场引发自杀式爆炸，之后不久，布鲁塞尔地铁发生另一起爆炸。爆炸袭击造成至少30人死亡。隶属于ISIS新闻机构称，伊斯兰国(ISIS)宣称对布鲁塞尔的两起爆炸袭击负责。(完)
荷兰合作银行驻伦敦利率策略主管Richard McGuire表示，英债收益率与欧元区二线国家公债和德债利差之间的相关程度自9月以来一直处于80%。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)