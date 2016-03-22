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债券 | 2016年 3月 23日 星期三 00:54 BJT

欧元债市：德债收益率在布鲁塞尔爆炸袭击后降至两周低位，之后反弹

路透伦敦3月22日 - 德债收益率周二从两周低位反弹，因布鲁塞尔爆炸袭击引发的避险资产买需减弱，投资者将焦点转回欧元区企业信心改善的迹象上。

10年期德债 收益率在早盘下跌4个基点，至0.18%，此前布鲁塞尔机场和地铁站发生爆炸袭击。

但在1545 GMT，10年期德债收益率反弹至0.22%，日内基本持平。

市场反应昙花一现，和市场对去年11月巴黎遇袭的反应相似，分析师表示，数据显示欧元区最大经济体德国企业和投资者信心增强，是推高公债收益率的原因。

多位美联储官员周一发表对通胀立场强硬的讲话，也对本周公债收益率带来上行压力，因为这些言论令美国加息前景增强。

欧元区公债收益率在周二开始交易的几分钟上涨，之后布鲁塞尔受到爆炸袭击。

布鲁塞尔公众广播公司VRT称，一名男子在布鲁塞尔机场引发自杀式爆炸，之后不久，布鲁塞尔地铁发生另一起爆炸。爆炸袭击造成至少30人死亡。隶属于ISIS新闻机构称，伊斯兰国(ISIS)宣称对布鲁塞尔的两起爆炸袭击负责。(完)

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